Бойко записав ролик, у якому обурився "радикалами" і забороною УПЦ: Єрмак і Жорін відреагували

Політик висловився проти перейменування міст, заборони мови й знесення пам'ятників, зокрема Христофору Колумбу в США. Заява викликала несхвальну реакцію ЦПД, ОП, військових і блогерів. За словами Андрія Коваленка, у 2024 році дивно чути про насильство без прив'язки до ЗС РФ.

Related video

Нардеп і голова "Платформи за життя і мир" Юрій Бойко обурився "радикалами", які перейменовують міста, зносять пам'ятники й забороняють російську мову. Така заява викликала відповідну реакцію громадськості — від Офісу президента і військових до блогерів і звичайних інтернет-користувачів. Відеозвернення політик опублікував у TikTok.

Публікація Юрія Бойка в TikTok

Він згадав також про те, що кілька років тому в США знесли пам'ятники Христофору Колумбу.

"Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники в країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити", — заявив Бойко.

Водночас політик висловив упевненість, що "дедалі більше людей підтримують нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні та підтримку людей".

Відеозвернення політика викликало розсерджені відповіді політиків, військових і блогерів.

Бойко записав TikTok про мову і "радикалів": реакція ОП

Голова ОП Андрій Єрмак також висловив свою думку.

"Деякі політики забувають, що саме захист України й перемога над РФ, а не поширення російських наративів є ключовою метою зараз", — зазначив голова Єрмак.

Заява Бойка про мову: реакція Жоріна

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" назвав висловлювання Бойка прямим наслідком того, що частина проросійських політиків залишилися без покарання.

Важливо

Співачка Roxolana прокоментувала чутки про те, що Юрій Бойко спонсорує її музичну кар'єру

"Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Тому що їм дозволили <...> Ми залишили свої сім'ї, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям і здоров'ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Але проросійські сили в Україні — не менший ворог, ніж російські солдати на фронті".

Бойко записав TikTok про "радикалів": реакція ЦПД

На слова нардепа відреагував голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, чути у 2024 році від Бойка про насильство над людьми без згадки РФ, незвично.

"Єдині, хто чинить насильство над українцями, — це росіяни", — зазначив він.

Заява Бойка про мову: що сказав Стерненко?

Відкрию таємницю, Юрій Бойко не просто на волі, він їздить Києвом на кортежі з нагородною зброєю і кінологом із собакою, написав блогер Сергій Стерненко. У Бойка все дуже добре. Тому що він забезпечує голоси для Слуг народу. І продовжує працювати в інтересах Москви, додав блогер.

Реакція Ігоря Лаченкова

Придумати як голосувати за 3 роки без росіян не змогли, подякуйте за це Арахамії, написав блогер Ігор Лаченков.

Чим відомий Юрій Бойко?

Юрій Бойко очолював НАК "Нафтогаз" з лютого 2002 по березень 2005 року. Колишній президент Леонід Кучма 2004 року нагородив політика званням героя України за врегулювання заборгованості за газ перед РФ.

У 2010-2012 роках в уряді Миколи Азарова був міністром палива та енергетики. Звинувачувався, за даними "Радіо Свобода", у сумнівних домовленостях про закупівлю газу з РФ.

За даними LB.ua, перебуваючи на посаді міністра, за держкошти він міг через посередника придбати бурову платформу сінгапурського виробництва. Надалі було куплено ще одну. Через підозри в корупції ці станції прозвали "вишками Бойка".

У попередні роки політик був членом проросійських заборонених партій — "Партія регіонів" та "Опозиційний блок". З 2018-го був співголовою ОПЗЖ, теж забороненої.

Нагадаємо, що в серпні після ударів по енергетиці України Юрій Бойко заявляв, що плани з підготовки енергосистеми до зими доведеться коригувати.

Також повідомлялося, що 7 листопада було опубліковано супутникові знімки захоплених росіянами "вишок Бойка".