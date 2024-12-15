Бойко записав ролик, у якому обурився "радикалами" і забороною УПЦ: Єрмак і Жорін відреагували
Політик висловився проти перейменування міст, заборони мови й знесення пам'ятників, зокрема Христофору Колумбу в США. Заява викликала несхвальну реакцію ЦПД, ОП, військових і блогерів. За словами Андрія Коваленка, у 2024 році дивно чути про насильство без прив'язки до ЗС РФ.
Нардеп і голова "Платформи за життя і мир" Юрій Бойко обурився "радикалами", які перейменовують міста, зносять пам'ятники й забороняють російську мову. Така заява викликала відповідну реакцію громадськості — від Офісу президента і військових до блогерів і звичайних інтернет-користувачів. Відеозвернення політик опублікував у TikTok.
Він згадав також про те, що кілька років тому в США знесли пам'ятники Христофору Колумбу.
"Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники в країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити", — заявив Бойко.
Водночас політик висловив упевненість, що "дедалі більше людей підтримують нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні та підтримку людей".
Відеозвернення політика викликало розсерджені відповіді політиків, військових і блогерів.
Бойко записав TikTok про мову і "радикалів": реакція ОП
Голова ОП Андрій Єрмак також висловив свою думку.
"Деякі політики забувають, що саме захист України й перемога над РФ, а не поширення російських наративів є ключовою метою зараз", — зазначив голова Єрмак.
Заява Бойка про мову: реакція Жоріна
Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" назвав висловлювання Бойка прямим наслідком того, що частина проросійських політиків залишилися без покарання.Важливо
"Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Тому що їм дозволили <...> Ми залишили свої сім'ї, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям і здоров'ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Але проросійські сили в Україні — не менший ворог, ніж російські солдати на фронті".
Бойко записав TikTok про "радикалів": реакція ЦПД
На слова нардепа відреагував голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, чути у 2024 році від Бойка про насильство над людьми без згадки РФ, незвично.
"Єдині, хто чинить насильство над українцями, — це росіяни", — зазначив він.
Заява Бойка про мову: що сказав Стерненко?
Відкрию таємницю, Юрій Бойко не просто на волі, він їздить Києвом на кортежі з нагородною зброєю і кінологом із собакою, написав блогер Сергій Стерненко. У Бойка все дуже добре. Тому що він забезпечує голоси для Слуг народу. І продовжує працювати в інтересах Москви, додав блогер.
Реакція Ігоря Лаченкова
Придумати як голосувати за 3 роки без росіян не змогли, подякуйте за це Арахамії, написав блогер Ігор Лаченков.
Чим відомий Юрій Бойко?
Юрій Бойко очолював НАК "Нафтогаз" з лютого 2002 по березень 2005 року. Колишній президент Леонід Кучма 2004 року нагородив політика званням героя України за врегулювання заборгованості за газ перед РФ.
У 2010-2012 роках в уряді Миколи Азарова був міністром палива та енергетики. Звинувачувався, за даними "Радіо Свобода", у сумнівних домовленостях про закупівлю газу з РФ.
За даними LB.ua, перебуваючи на посаді міністра, за держкошти він міг через посередника придбати бурову платформу сінгапурського виробництва. Надалі було куплено ще одну. Через підозри в корупції ці станції прозвали "вишками Бойка".
У попередні роки політик був членом проросійських заборонених партій — "Партія регіонів" та "Опозиційний блок". З 2018-го був співголовою ОПЗЖ, теж забороненої.
Нагадаємо, що в серпні після ударів по енергетиці України Юрій Бойко заявляв, що плани з підготовки енергосистеми до зими доведеться коригувати.
Також повідомлялося, що 7 листопада було опубліковано супутникові знімки захоплених росіянами "вишок Бойка".