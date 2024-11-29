Співачка Roxolana прокоментувала чутки про те, що Юрій Бойко спонсорує її музичну кар'єру

Артистка заявила, що втомилася від подібних питань щодо свого музичного партнера і вважає поширені чутки наклепом.

Українська співачка Роксоляна Сирота Roxolana відповіла на закиди, що її кар’єру спонсорує проросійська партія ОПЗЖ, яку зараз очолює Юрій Бойко. Вона заявила, що будує свою співочу кар'єру у партнерстві із сестрою. Про це вона сказала у коментарі програмі "Ранок у великому місті".

"Єдине, що я можу сказати точно і гарантовано, що я не будую гроші ні за які партії, ні за які політичні сили. Це фінанси мої і безпосередньо моєї сестри, яка є моїм бізнес-партнером. Це все на що я можу дати відповідь точно чітку і конкретну. Багато людей запитують, хто ж твій партнер, хто ж твій чоловік, хлопець. Я вже неодноразово говорила, що з поваги до нього, а він не хоче бути публічним", — підкреслила знаменитість.

Вона додала, що розуміє всі ці питання, і може з впевненістю сказати, що все це — наклеп.

Раніше в інтерв'ю "Люкс ФМ" Roxolana не стала підтверджувати або спростовувати новину про те, що її коханий — син нардепа Бойка. За словами співачки, вони з чоловіком знають одне одного з 12 років. Пара познайомилася в українському Криму і багато років дружила, а потім п'ять років до весілля зустрічалася.

Нагадаємо, що 7 листопада повідомлялося, що українська співачка SKYLERR, що була учасницею Національного відбору на Євробачення-2024, вночі в Києві потрапила в ДТП. Через це вона запізнилася на потяг, яким мала їхати на концерт.