Нацвідбір "Євробачення-2022". Викладено українську пісню, у якої поки що найбільші шанси перемогти

Сьогодні стали відомими вісім учасників фіналу Нацвідбору України, серед яких співачка Roxolana. Її трек Girlzzzz поки що має найбільші шанси перемогти, бо зроблений за лекалами як конкурсу, так і моди на етно, яку принесли GO_A.

Сьогодні, 24 січня, оргкомітет вокального конкурсу назвав із 27 учасників імена 8 фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2022": Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, Wellboy та Roxolana. З представлених конкурсантами треків її пісня є найбільш форматною.

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[ + – ] Roxolana – Girlzzzz

24-річна співачка Roxolana (Роксолана Сирота) народилася у Львові у родині медиків. Здобула вищу юридичну освіту, але любов до пісні пересилила. У 2019 році потрапила до "Голосу країни", але швидко вилетіла з команди Потапа. Сьогодні за її спиною потужна продюсерська компанія Юрія Нікітіна Mamamusic. Записано дебютний альбом Ukraine Isс, є парочка хітів: "Говори" та "Очима".

Роксолана пише сама. Композицію на "Євробачення" Girlzzzz співачка, за її словами, написала, надихнувшись народною піснею "Летіла зозуля". Назва від фрази "Girls just wanna have fun" (у перекладі з англ. "Дівчата хочуть просто повеселитися"). За три дні композиція набрала більше 100 тис. переглядів, що більше, ніж у інших учасників.

Сама-то сама, але в треку явно чутно вплив суперхіта Rampampam 2021 італійки Minelli, а загалом вийшло близько за форматом "Шуму" GO_A, тільки далекоглядніше зроблено: половина композиції співається англійською, половина — українською.

Причому "народна" хорова частина в приспіві теж співається англійською, що створює дивне враження: хор звучить майже як імені Верьовки, а коли прислухаєшся — слова на "інгліш".

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Усередині трихвилинного треку артистка відтворює навіть щось на кшталт репу: теж українською та англійською. Сумна "Зозуля" трансформувалася у "дівчата хочуть повеселитися", а таке, звичайно, і хлопчикам зайде.

Грамотно сконструйована для "Євробачення" річ. Але чи вистачить їй енергії, щоб перемогти — подивимося на живий виступ артистки, яка з'явилася на естрадному небосхилі торік.

У плані яскравих костюмів, дизайну та подачі у Roxolana все креативно. Єдиний її мінус — це якась невизначеність образу: від пісні до пісні артистка дуже різна, складно поки що відповісти на просте запитання: що в ній головне, яка ідея? Хоча, зрозуміло, над усім цим віє образ тієї самої — історичної Роксолани: секс-хижачки, інтелектуалки, що справляє незабутнє враження на султана та його підданих.