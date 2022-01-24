Нацотбор "Евровидения-2022". Выложена украинская песня, у которой пока наибольшие шансы победить
Сегодня стали известны восемь участников финала Нацотобра Украины, среди которых певица Roxolana. Ее трек Girlzzzz пока имеет наибольшие шансы победить, потому что сделан по лекалам как конкурса, так и моды на этно, которую принесли GO_A
Сегодня, 24 января, оргкомитет вокального конкурса назвал из 27 участников имена 8 финалистов Нацотбора на "Евровидение-2022": Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, Wellboy и Roxolana. Из представленных конкурсантами треков ее песня наиболее форматная.
24-летняя певица Roxolana (Роксолана Сирота) родилась во Львове в семье медиков. Получила высшее юридическое образование, но любовь к песне пересилила. В 2019 году попала в "Голос страны", но быстро вылетела из команды Потапа. Сегодня за ее спиной мощная продюсерская компания Юрия Никитина Mamamusic. Записан дебютный альбом Ukraine Isс, имеется парочка хитов: "Говори" и "Очима".
Roxolana сама сочиняет. Композицию на "Евровидение" Girlzzzz певица, по ее словам, написала, вдохновившись народной песней "Летіла зозуля". Название от фразы "Girls just wanna have fun" (в переводе с англ. "девчонки хотят просто повеселиться"). За три дня композиция набрала больше 100 тыс. просмотров, что больше, чем у других участников.
Сама-то сама, но в треке явно слышно влияние суперхита Rampampam 2021 года итальянки Minelli, а в целом получилось близко по формату "Шуму" GO_A, только более дальновидно сделано: половина композиции спета на английском, половина – на украинском.
Причем "народная", хоровая часть в припеве тоже поется на английском, что создает дивное впечатление: хор звучит почти как имени Веревки, а когда прислушаешься – слова на "инглиш".Важно
Внутри трехминутного трека артистка воспроизводит даже что-то вроде рэпа: тоже на украинском и английском. Печальная "Зозуля" трансформировалась в "девочки хотят повеселиться", а такое, конечно, и мальчикам зайдет.
Грамотно сконструированная для "Евровидения" вещица. Но хватит ли ей энергии, чтобы победить – посмотрим на живое выступление артистки, которая появилась на эстрадном небосклоне только в прошлом году.
В плане ярких костюмов, дизайна и подачи у Roxolana все креативно. Единственный ее минус — это некая неопреленность образа: от песни к песне артистка очень разная, сложно пока ответить на простой вопрос: что в ней главное, какая идея? Хотя, разумеется, над всем этим веет образ той самой – исторической Роксоланы: секс-хищницы, интеллектуалки, производящей неизгладимое впечатление на султана и его подданных.