Певица Roxolana прокомментировала слухи о том, что Юрий Бойко спонсирует ее музыкальную карьеру

Артистка заявила, что устала от подобных вопросов относительно своего музыкального партнера и считает распространенные слухи клеветой.

Украинская певица Роксоляна Сирота Roxolana ответила на упреки, что ее карьеру спонсирует пророссийская партия ОПЗЖ, которую сейчас возглавляет Юрий Бойко. Она заявила, что строит свою певческую карьеру в партнерстве с сестрой. Об этом она сказала в комментарии программе "Утро в большом городе".

"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, что я не строю деньги ни за какие партии, ни за какие политические силы. Это финансы мои и непосредственно моей сестры, которая является моим бизнес-партнером. Это все на что я могу дать ответ точно четкий и конкретный. Многие люди спрашивают, кто же твой партнер, кто же твой муж, парень. Я уже неоднократно говорила, что из уважения к нему, а он не хочет быть публичным", — подчеркнула знаменитость.

Она добавила, что понимает все эти вопросы, и может с уверенностью сказать, что все это — клевета.

Ранее в интервью "Люкс ФМ" Roxolana не стала подтверждать или опровергать новость о том, что ее возлюбленный — сын нардепа Бойко. По словам певицы, они с мужем знают друг друга с 12 лет. Пара познакомилась в украинском Крыму и много лет дружила, а потом пять лет до свадьбы встречалась.

Напомним, что 7 ноября сообщалось, что украинская певица SKYLERR, которая была участницей Национального отбора на Евровидение-2024, ночью в Киеве попала в ДТП. Из-за этого она опоздала на поезд, которым должна была ехать на концерт.