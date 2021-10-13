У Мексиці статую Колумба замінять скульптурою індіанки

На місце Колумба встановлять збільшену копію скульптури доіспанської жінки, яку знайшли в січні цього року недалеко від Мексиканської затоки.

Минулого року статую Колумба прибрали на реставрацію, незадовго до 12 жовтня, коли в США відзначається День Колумба, повідомляє The Guardian.

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Учасники протестів проти жорстокого поводження з корінними народами в мексиканській столиці часто обписували статую графіті. У підсумку, місцева влада вирішила перенести Колумба в менш помітне місце та замінити його кимось із корінного населення, оскільки воно недостатньо представлено.

Як заміну статуї Колумба на центральному проспекті Мехіко була обрана копія діоіспанської скульптури, що зображає жінку з корінного населення. Її виявили в січні цього року в регіоні Уастека, недалеко від Мексиканської затоки. Скульптуру назвали "Молода жінка з Амаджака", за назвою села, де її знайшли. Достеменно невідомо, кого саме вона зображує.

[ + – ] Протести в Мехіко біля статуї Колумба

Співробітники Національного інституту антропології та історії відзначають, що скульптура схожа на зображення богині родючості в уастеків, народності з мовної групи майя. Висловлюються думки, що зображена жінка належала до еліти тих людей.

Її копія буде в три рази більшою за 2-метровий оригінал, який зберігається в Музеї антропології Мехіко.

[ + – ] Графіті біля статуї Колумба

Однак критики угледіли в такій ініціативі влади спробу викреслити Іспанію з історії країни та применшити роль іспанської культури у формуванні мексиканської.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з новим аналізом документів, італійські моряки знали про Америку ще до Колумба, у 1345 році.