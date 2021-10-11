За 150 років до Колумба. Італійські моряки знали про Америку задовго до "офіційного" відкриття

Новий аналіз стародавніх документів передбачає, що моряки з рідного міста Христофора Колумба знали про Америку ще в 1345 році.

Вивчаючи рукопис під назвою Cronica universalis міланського ченця Гальванеуса Фламми, який він зробив у 1345 році, фахівець із середньовічної літератури з Міланського університету Паоло К'єза знайшов згадку про території, відомі нам як Північна Америка, повідомляє phys.org

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами К'єзи, в рукописі говориться про те, що моряки з Генуї вже знали про землю, відому як "Маркланд", про яку йдеться в давньоісландських джерелах. Зараз вважається, що це територія пів острова Лабрадор на сході Канади або острова Ньюфаундленд біля її берегів.

Гальванеус Фламма був ченцем-домініканцем із Мілана. Рукопис Cronica universalis вважається однією з його можливих останніх робіт. Чернець хотів описати історію всього світу від "створення" до моменту написання.

Про що говорять у порту Генуї?

За словами К'єзи, у рукописі Гальванеус описує чутки, що дійшли до моряків із Генуї про землі на крайньому північному заході, які можуть бути вигідними для торгівлі. Також у своєму історичному документі монах описує Гренландію настільки детально, наскільки йому дозволяли наявні в той час відомості про неї.

К'єза стверджує, що Cronica universalis дає докази того, що новини про американський континент, які були отримані зі скандинавських джерел, досягли Італії за 150 років до Колумба.

У своїй роботі Гальванеус Фламма описує "Маркланд" як територію, де росте багато дерев і мешкає багато тварин. Це опис мало чим відрізняється від опису цієї території в "Сазі про гренландця" — ісландській сазі, яка описує подорож вікінгів у Гренландію й Америку.

[ + – ] Каталонський атлас світу. 1375 рік. Фото: wikipedia

Ченцеві можна вірити

"Я думаю, що Гальванеусу Фламме можна довіряти, — говорить К'єза. — Адже відомо, що морські карти 14 століття, створені в Генуї та Каталонії, дають точніше географічне уявлення про північні землі, це відбувалося швидше за все через прямі контакти між торговцями з півдня та з півночі Європи ".

За словами К'єзи, немає доказів того, що італійські або каталонські моряки бували в Ісландії або Гренландії в той час, але вони могли купувати на півночі товари для продажу в Середземноморському регіоні.

"Генуезькі моряки, можливо, привезли до свого міста розрізнені новини про ці землі, які вони чули в північних гаванях від місцевих моряків", — говорить К'єза.

[ + – ] Генуя. 1493 рік. Фото: wikipedia

Генуя та Колумб

Генуя, яка розташована на північно-західному узбережжі Італії, в описуваний період була одним із найбільших морських портів Європи. Генуезька республіка протягом декількох століть грала одну з найважливіших ролей у політичному й економічному житті Європи в 11-17 століттях. Тут у 1451 році народився Христофор Колумб, зараз його ім'я носить міжнародний аеропорт Генуї.