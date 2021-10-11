За 150 лет до Колумба. Итальянские моряки знали об Америке задолго до "официального" открытия

Новый анализ документов предполагает, что моряки из родного города Христофора Колумба знали об Америке еще в 1345 году.

Изучая рукопись под названием Cronica universalis миланского монаха Гальванеуса Фламмы, которую он сделал в 1345 году, специалист по средневековой литературе из Миланского университета Паоло Кьеза нашел упоминание о территории, известной нам как Северная Америка, сообщает phys.org

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Кьеза, в рукописи говорится о том, что моряки из Генуи уже знали о земле, известной как "Маркланд", о которой говорится в древнеисландских источниках. Сейчас считается, что это территория полуострова Лабрадор на востоке Канады или острова Ньюфаундленд у ее берегов.

Гальванеус Фламма был монахом-доминиканцем из Милана. Рукопись Cronica universalis считается одной из его возможных последних работ. Монах хотел описать историю всего мира от "сотворения" до момента написания.

О чем говорят в порту Генуи?

По словам Кьеза, в рукописи Гальванеус описывает слухи, дошедшие до моряков из Генуи о землях на крайнем северо-западе, которые могут быть выгодными для торговли. Также в своем историческом документе монах описывает Гренландию, настолько подробно, насколько ему позволяли имеющиеся в то время сведения о ней.

Кьеза утверждает, что Cronica universalis дает доказательства того, что новости об американском континенте, которые были получены из скандинавских источников, достигли Италии за 150 лет до Колумба.

В своей работе Гальванеус Фламма описывает "Маркланд", как территорию, где растет много деревьев и обитает много животных. Это описание мало чем отличается от описания данной территории в "Саге о Гренландцах" — исландской сага, описывающей путешествие викингов в Гренландию и Америку.

[ + – ] Каталонский атлас мира. 1375 год. Фото: wikipedia

Монаху можно верить

"Я думаю, что Гальванеусу Фламму можно доверять", — говорит Кьеза, "Ведь известно, что морские карты 14 века, созданные в Генуе и Каталонии, дают более точное географическое представление о северных землях, это происходило скорее всего из-за прямых контактов между торговцами с юга и с севера Европы".

По словам Кьеза, нет доказательств того, что итальянские или каталонские моряки бывали в Исландии или Гренландии в то время, но они, могли покупать на севере товары для продажи в Средиземноморском регионе.

"Генуэзские моряки возможно, привезли в свой город разрозненные новости об этих землях, которые они слышали в северных гаванях от местных моряков", — говорит Кьеза.

[ + – ] Генуя. 1493 год. Фото: wikipedia

Генуя и Колумб

Генуя, которая находится на северо-западном побережье Италии, в описываемый период была одним из крупнейших морских портов Европы. Генуэзская республика в течение нескольких веков играла одну из важнейших ролей в политической и экономической жизни Европы в 11-17 веках. Здесь в 1451 году родился Христофор Колумб, сейчас его имя носит международный аэропорт Генуи.