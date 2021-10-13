В Мексике статую Колумба заменят скульптурой индианки

На место Колумба установят увеличенную копию скульптуры доиспанской женщины, которую нашли в январе этого года недалеко от Мексиканского залива.

В прошлом году статую Колумба убрали на реставрацию, незадолго до 12 октября, когда в США отмечается День Колумба, сообщает The Guardian.

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Участники протестов против жестокого обращения с коренными народами в мексиканской столице часто обрисовывали статую граффити. В конечном итоге, местные власти решили перенести Колумба в менее заметное место и заменить его кем-то из коренного населения, поскольку оно недостаточно представлено.

В качестве замены статуи Колумба на центральном проспекте Мехико была выбрана копия доиспанской скульптуры, изображающая женщину из коренного населения. Ее обнаружили в январе этого года в регионе Уастека, недалеко от Мексиканского залива. Скульптуру назвали "Молодой женщиной из Амаджака", по названию деревни, где ее нашли. Доподлинно неизвестно, кого именно она изображает.

[ + – ] Протесты в Мехико у статуи Колумба

Сотрудники Национального института антропологии и истории отмечают, что скульптура похожа на изображения богини плодородия у уастеков, народности из языковой группы майя. Высказываются мнения, что изображенная женщина принадлежала к элите тех людей.

Ее копия будет в три раза больше 2-метрового оригинала, который хранится в Музее антропологии Мехико.

[ + – ] Глаффити возле статуи Колумба

Однако критики усмотрели в такой инициативе властей попытку вычеркнуть Испанию из истории страны и приуменьшить роль испанской культуры в формировании мексиканской.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно новому анализу документов, итальянские моряки знали об Америке еще до Колумба, в 1345 году.