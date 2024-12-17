Бойко після допиту в СБУ назвав Путіна "воєнним злочинцем" і закликав політиків до єдності (відео)

Очільник депутатської групи "Платформа за життя та мир", створеної з колишніх членів ОПЗЖ, назвав "повною маячнею", що заявами про "радикалів" натякав на нинішню владу. І зазначив, що "процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка".

Related video

У вівторок, 17 грудня, народний депутат України та голова "Платформи за життя і мир" Юрій Бойко сходив на допит до Служби безпеки України після своїх останніх заяв про "радикалів", які перейменовують міста, зносять пам'ятники й забороняють російську мову. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбі.

У ЗМІ з'явилися фото, на яких Бойко у супроводі охоронця прямує до СБУ.

Однак про сам факт допиту СБУ і нардеп не повідомляли.

Що заявив Бойко після допиту

Після допиту в СБУ політик опублікував відео у TikTok, у якому назвав російського президента воєнним злочинцем.

"Остання моя заява викликала різку реакцію в суспільстві, тому я хочу зробити декілька пояснень. По-перше, я точно не хочу, щоб мої заяви були використані Російською Федерацією і воєнним злочинцем Путіна для виправдання агресії і нападу на нашу країну. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова — я хочу перепросити. І сказати про те, що ми всі маємо бути об’єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності", — сказав Бойко.

Нардеп також закликав усіх політиків "об’єднувати країну та людей" та "робити так, щоб швидше перемогли".

Кількома годинами раніше Бойко у коментарі "ВВС-Україна" пояснив, кого мав на увазі у своїй заяві про "радикалів". Він назвав "повною маячнею", що нібито говорив про нинішню владу й особисто президента Володимира Зеленського. Насправді він мав на увазі п'ятого президента Петра Порошенка та парамілітарні групи, що виникли після 2014 року.

"Давайте пригадаємо, що процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні по всій Україні", — сказав Бойко.

Нагадаємо, 15 грудня голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, Юрій Бойко поскаржився на "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою". Після цих заяв керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз".

Фокус розбирався, про що свідчать подібні заяви Юрія Бойка.