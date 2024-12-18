На Волыни "избили" мужчину: его не смог увидеть даже представитель омбудсмена (видео)

Родственники украинца заявили, что его избили и из больницы отвезли в ТЦК. Дмитрий Лубинец рассказал, что получил жалобу, но его представитель смог добиться ответа военкомата только после вызова полиции.

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На Волыни вспыхнул скандал, связанный со всеобщей мобилизацией. Кадрами с места событий 17 декабря поделился в соцсетях Александр Чабан.

Он рассказал, что его брат вблизи подъезда своего дома наткнулся на военных. Во время проверки документов мужчине сначала "дали под дых", а затем "избили". Соседи вызвали полицию и медиков.

Однако, несмотря на "замечания и возражения врачей", родственника Чабана вывезли на каталке на улицу, "забросили в бус и увезли". Никаких объяснений его жене не предоставили, которая и сняла событие.

На видео видно, как люди в камуфляже переносят с каталки в синий бус мужчину в гражданской одежде. Женский голос за кадром спрашивает, куда его везут, но ответа не раздается.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 18 декабря сообщил, что получил обращение от женщины с жалобой на действия работников Ковельского городского ТЦК.

Заявительница рассказала, что ее мужу нанесли телесные повреждения, и после этого он попал в больницу. Однако оттуда его принудительно доставили в Луцкий городской ТЦК.

Омбудсмен проинформировал, что его представитель в Волынской области сразу выехал в военкомат, но там его требования игнорировали и не позволили пообщаться с мужчиной. Представитель вызвал полицию, и тогда узнал от ТЦК, что украинца уже вывезли в воинскую часть.

Лубинец подчеркнул, что действия работников Волынского областного ТЦК противоречат закону и могут быть квалифицированы как незаконное влияние лица на госчиновника с использованием своего служебного положения. Его представитель сообщил об инциденте Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР.

"Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве", — добавил омбудсмен.

На момент публикации материала пресс-службы Волынского областного ТЦК и Луцкого районного ТЦК не комментировали ситуацию.

Напомним, юристы объяснили, какие могут быть последствия после отказа получать повестку.

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