Отказ от повестки и неявка в ТЦК: как могут наказать украинцев

Военнообязанное лицо за нарушение мобилизационного законодательства могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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Военнообязанный может не может отказаться от получения повестки без объективных причин, однако он может не взять повестку и не нести за это ответственность. Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Специалисты отметили, что для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, в частности:

неправильные данные получателя в документе;

вручение повестки не уполномоченным для этого лицом;

отсутствие печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

Юристы отметили, что отказаться от подписания повестки можно только при наличии объективных ошибок в документе. В таком случае сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Однако незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП. В случае неявки лица в установленное время его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа, а при наличии соответствующих оснований — даже к уголовной ответственности.

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. За нарушение правил воинского учета он может взыскать штраф. Обжаловать его можно в суде.

Ранее начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко рассказывал, какая ответственность ожидает за игнорирование повестки по почте. Он отметил, что военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение семи дней, иначе придется заплатить штраф.

Фокус также разбирался, чем отличается СЗЧ от дезертирства. Отличается также ответственность за эти два понятия. В частности, за СЗЧ лицо может нести и административную, и уголовную ответственность, а за дезертирство — только уголовную.