Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, какие есть типы повесток и чем они отличаются

Военнообязанные украинцы получают два типа повесток — для уточнения данных и боевую. Последнюю вручают для мобилизации уже после всех проверок.

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Общая мобилизация и военное положение, введенные в Украине, предусматривают вручение различных типов повесток военнообязанным. Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному" объяснил, какие именно виды повесток используются и как они доставляются.

Виды повесток

Повестки в Украине делятся на два основных типа:

Для уточнения данных — предназначены для проверки учетной информации и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Боевые — выдаются после завершения всех проверок и требуют явиться в ТЦК для мобилизации. Этот тип также позволяет временное увольнение с работы.

Как вручаются повестки?

С цифровизацией система вручения повесток претерпела изменения. Повестки теперь можно создавать через автоматизированную систему "Оберіг", которая предусматривает использование квалифицированной электронной подписи (КЭП). Такой документ имеет полную юридическую силу и не требует физической подписи начальника ТЦК.

Повестки могут быть переданы несколькими способами:

Лично — во время патрулирования или проверок учетных документов.

— во время патрулирования или проверок учетных документов. Через предприятие — руководитель получает документ для передачи работнику под подпись.

— руководитель получает документ для передачи работнику под подпись. По почте — заказным письмом с уведомлением.

Соответственно, военнообязанный считается оповещенным, если:

Получил повестку лично.

Повестка была передана через работодателя.

Уведомление вручено по почте.

С момента вручения лицо имеет три дня для прибытия в ТЦК. Если этого не сделано без веских причин (например, болезнь или форс-мажор, которые можно подтвердить документально), на четвертый день возможно объявление в розыск.

В случае подтверждения форс-мажорных обстоятельств (в частности пребывания в больнице), сроки выполнения обязанности могут быть перенесены.

Напомним, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало заявил, что среди военнообязанных, которых мобилизовали на военную службу шансов попасть в штурмовые бригады больше у людей в возрасте до 45 лет

Юристы рассказали, что для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины.