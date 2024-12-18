Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, какие есть типы повесток и чем они отличаются
Военнообязанные украинцы получают два типа повесток — для уточнения данных и боевую. Последнюю вручают для мобилизации уже после всех проверок.
Общая мобилизация и военное положение, введенные в Украине, предусматривают вручение различных типов повесток военнообязанным. Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному" объяснил, какие именно виды повесток используются и как они доставляются.
Виды повесток
Повестки в Украине делятся на два основных типа:
- Для уточнения данных — предназначены для проверки учетной информации и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
- Боевые — выдаются после завершения всех проверок и требуют явиться в ТЦК для мобилизации. Этот тип также позволяет временное увольнение с работы.
Как вручаются повестки?
С цифровизацией система вручения повесток претерпела изменения. Повестки теперь можно создавать через автоматизированную систему "Оберіг", которая предусматривает использование квалифицированной электронной подписи (КЭП). Такой документ имеет полную юридическую силу и не требует физической подписи начальника ТЦК.
Повестки могут быть переданы несколькими способами:
- Лично — во время патрулирования или проверок учетных документов.
- Через предприятие — руководитель получает документ для передачи работнику под подпись.
- По почте — заказным письмом с уведомлением.
Соответственно, военнообязанный считается оповещенным, если:
- Получил повестку лично.
- Повестка была передана через работодателя.
- Уведомление вручено по почте.
С момента вручения лицо имеет три дня для прибытия в ТЦК. Если этого не сделано без веских причин (например, болезнь или форс-мажор, которые можно подтвердить документально), на четвертый день возможно объявление в розыск.
В случае подтверждения форс-мажорных обстоятельств (в частности пребывания в больнице), сроки выполнения обязанности могут быть перенесены.
Напомним, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало заявил, что среди военнообязанных, которых мобилизовали на военную службу шансов попасть в штурмовые бригады больше у людей в возрасте до 45 лет
Юристы рассказали, что для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины.