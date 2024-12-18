Мобілізація в Україні: у ТЦК розказали, які є типи повісток і чим вони відрізняються

Військовозобов'язані українці отримують два типи повісток — для уточнення даних і бойову. Останню вручають для мобілізації уже після всіх перевірок.

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Загальна мобілізація та воєнний стан, запроваджені в Україні, передбачають вручення різних типів повісток військовозобов’язаним. Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному" пояснив, які саме види повісток використовуються та як вони доставляються.

Види повісток

Повістки в Україні поділяються на два основних типи:

Для уточнення даних — призначені для перевірки облікової інформації та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Бойові — видаються після завершення всіх перевірок і вимагають з’явитися до ТЦК для мобілізації. Цей тип також дозволяє тимчасове звільнення з роботи.

Як вручаються повістки?

З цифровізацією система вручення повісток зазнала змін. Повістки тепер можна створювати через автоматизовану систему "Оберіг", яка передбачає використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Такий документ має повну юридичну силу й не потребує фізичного підпису начальника ТЦК.

Повістки можуть бути передані кількома способами:

Особисто — під час патрулювань чи перевірок облікових документів.

— під час патрулювань чи перевірок облікових документів. Через підприємство — керівник отримує документ для передачі працівнику під підпис.

— керівник отримує документ для передачі працівнику під підпис. Поштою — рекомендованим листом із повідомленням.

Відповідно, військовозобов’язаний вважається оповіщеним, якщо:

Отримав повістку особисто.

Повістка була передана через роботодавця.

Повідомлення вручено поштою.

З моменту вручення особа має три дні для прибуття до ТЦК. Якщо цього не зроблено без вагомих причин (наприклад, хвороба чи форс-мажор, які можна підтвердити документально), на четвертий день можливе оголошення в розшук.

У разі підтвердження форс-мажорних обставин (зокрема перебування в лікарні), терміни виконання обов’язку можуть бути перенесені.

Нагадаємо, начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало заявив, що серед військовозобов'язаних, яких мобілізували на військову службу шансів потрапити у штурмові бригади більше у людей віком до 45 років

Юристи розповіли, що для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні та поважні причини.