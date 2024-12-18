Відмова від повістки та неявка до ТЦК: як можуть покарати українців

Військовозобов'язану особу за порушення мобілізаційного законодавства можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Related video

Військовозобов'язаний може не може відмовитись від отримання повістки без об'єктивних причин, однак він може не взяти повістку та не нести за це відповідальність. Про це розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Фахівці зазначили, що для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні та поважні причини, зокрема:

неправильні дані отримувача у документі;

вручення повістки не уповноваженою для цього особою;

відсутність печатки або підпису комісара ТЦК та СП.

Юристи зазначили, що відмовитись від підписання повістки можна лише за наявності об'єктивних помилок в документі. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Однак незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП. У випадку неявки особи у встановлений час її можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а за наявності відповідних підстав — навіть до кримінальної відповідальності.

Після фіксації відмови від отримання повістки та складання акту справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. За порушення правил військового обліку він може стягнути штраф. Оскаржити його можна в суді.

Раніше начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко розповідав, яка відповідальність очікує за ігнорування повістки поштою. Він зазначив, що військовозобов'язані мають з'явитись до ТЦК протягом семи днів, інакше доведеться сплатити штраф.

Фокус також розбирався, чим відрізняється СЗЧ від дезертирства. Відрізняється також відповідальність за ці два поняття. Зокрема, за СЗЧ особа може нести і адміністративну, і кримінальну відповідальність, а за дезертирство — лише кримінальну.