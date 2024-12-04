СВЧ и дезертирство: чем они отличаются и какая ответственность грозит

Законодательство четко разграничивает эти два понятия и устанавливает за СЗЧ и дезертирство разную ответственность.

В четверг, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Им разрешается вернуться к военной службе также тем военным, в отношении которых открыты уголовные производства за самовольное оставление службы и дезертирство. Фокус разбирался, чем отличаются эти понятия и какая разница между наказанием за СВЧ и дезертирство.

Какая разница между СЗЧ и дезертирством

В эфире "Украинского радио" юрист, специалист БФ ВО "Веста" Людмила Кормош рассказала, что под дезертирством понимается самовольное оставление лицом части, если оно не имеет целью вернуться обратно. При дезертирстве целью является полное уклонение от дальнейшего прохождения службы. Юрист отметила, что для квалификации преступления также имеют значение отягчающие обстоятельства: если лицо самовольно оставило службу с поля боя, взяло с собой оружие, находилось в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и тому подобное. Преступления, совершенные в условиях военного положения, являются дополнительным отягчающим обстоятельством для квалификации любого преступления.

Ответственность за самовольное оставление части

"Арміяinform" отмечает, что за СЗЧ лицо может нести административную ответственность. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях СЗЧ считается:

самовольное оставление воинской части или места службы;

неявка его вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода;

неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения.

При этом лицо должно отсутствовать на месте службы без разрешения командира или уважительной причины продолжительностью до десяти суток. В этом случае ему грозит наказание:

штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от десяти до пятнадцати суток, если это происходит во время особого периода.

КУоАП не содержит отдельной нормы за такой поступок именно во время действия военного положения. Однако в Уголовном кодексе есть привязка к режиму военного положения. Поэтому уголовная ответственность за СЗЧ наступает в случае самовольного оставления воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения. В этом случае лицо может быть лишено свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ответственность за дезертирство

Эксперты юридической компании Inseinin отмечают, что оно является длящимся преступлением и начинается с момента, когда военнослужащий самовольно оставил место службы с целью дальнейшего уклонения от прохождения военной службы. Дезертирство, совершенное в период действия военного положения является особо тяжким преступлением. За это преступление наступает уголовная ответственность по части 4 статьи 408 Уголовного кодекса Украины. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, однако при назначении наказания суды могут учитывать личность обвиняемого и смягчающие обстоятельства.

Отметим, что 29 ноября директор Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян рассказала, что украинские военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы или дезертировали, получили возможность избежать уголовной ответственности в случае возвращения к выполнению своих обязанностей до 1 января 2025 года. При этом военным сохранят зарплату и льготы.

Добавим, что с момента вступления в силу закона о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по состоянию на 2 декабря с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих. Половина из них уже удовлетворена судами и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах.