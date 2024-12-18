Знущався над курсантами: звільнили начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука

У академії, яку очолював генерал-лейтенант Павло Ткачук, курсанти скаржились на цькування та приниження. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що перевірять стан справ у академії, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані санкції.

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Генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як ідеться у повідомленні, під час візиту до Львова президента Володимира Зеленського, що відбувся 17 грудня, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень.

Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася, сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ, додають у міністерстві.

Нагадаємо, курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг. Також вони повідомляли про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану "ротну касу", коли курсантам доводилося вносити гроші на купівлю принтера, паперу та мийних засобів. А 4 травня курсант львівської Національної академії сухопутних військ Олександр Попович писав, що його відрахували з академії і погрожують відправити на фронт.

У березні 2024 року у Сухопутних військах повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ.

"У разі підтвердження зазначених випадків будуть прийняті усі необхідні заходи, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані стягнення відповідно до чинного законодавства України", — йшлося у повідомленні.

Генерал-лейтенант Павло Ткачук очолював Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від "Партії регіонів", а у 2013 році став позафракційним. На місцевих виборах у 2020 році Павло Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець "Слуги народу".

Раніше у грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що рішення щодо Ткачука вже ухвалене, його буде звільнено через скарги курсантів.