Издевался над курсантами: уволили начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука

В академии, которую возглавлял генерал-лейтенант Павел Ткачук, курсанты жаловались на травлю и унижения. В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что проверят состояние дел в академии, а к ответственным должностным лицам будут применены санкции.

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Генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, во время визита во Львов президента Владимира Зеленского, который состоялся 17 декабря, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений.

Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию, сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск, добавляют в министерстве.

Напомним, курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг. Также они сообщали об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось вносить деньги на покупку принтера, бумаги и моющих средств. А 4 мая курсант львовской Национальной академии сухопутных войск Александр Попович писал, что его отчислили из академии и угрожают отправить на фронт.

В марте 2024 года в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск.

"В случае подтверждения указанных случаев будут приняты все необходимые меры, а к ответственным должностным лицам будут применены взыскания в соответствии с действующим законодательством Украины", — говорилось в сообщении.

Генерал-лейтенант Павел Ткачук возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года. В 2010 он был депутатом Львовского горсовета от "Партии регионов", а в 2013 году стал внефракционным. На местных выборах в 2020 году Павел Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец "Слуги народа".

Ранее в декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что решение по Ткачуку уже принято, он будет уволен из-за жалоб курсантов.