Минобороны готовится к увольнению генерала Ткачука на фоне скандала: что известно

Курсанты подали коллективную жалобу относительно отношения к ним в нацакадемии. Среди озвученных ими случаев — заставление есть сигареты перед ротой и выбитые зубы.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Верховной Рады заявил, что готовится приказ об увольнении генерала Павла Ткачука, который руководит Национальной академией сухопутных войск. Об этом 6 декабря сообщила в соцсетях юрист и народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык.

"Министерство обороны Украины, Рустем Умеров... наконец-то Вы решились на это! Как бы господин Сырский не пытался удержать его на должности, но смелая не рабская позиция курсантов НАСВ, здравый смысл и возмущение общества безнаказанностью П. Ткачука оказались сильнее", — отметила парламентарий.

Фото Павла Ткачука Фото: Павел Ткачук / Facebook

Увольнение Ткачука: что предшествовало

Ранее, 21 марта, Яцык информировала о коллективной жалобе курсантов НАСВ во Временную следственную комиссию. Речь шла о том, что получить увольнение можно только в том случае, если приезжают родители или жена. Нардеп назвала ситуацию, когда 30-летнего офицера должна забирать на выходной мать, абсурдной.

В ВСК приехал один из авторов жалобы — Александр П. После того, как были сделаны некоторые запросы и академию включили в план проверок, начальник курса А. начал травлю курсанта этого курсанта.

Во время утреннего построения А. предупредил П. о том, что в отношении него проведут служебное расследование. Курсант попросил разрешения задать вопрос, услышал в ответ нецензурную лексику и за свою реакцию получил выговор "за разговоры в строю".

После этого прозвучали унижения и угрозы тем, кто решит поддержать П. В результате расследования ему объявили строгий выговор, а материалы передали в ГБР для возбуждения дела о неповиновении.

Допрошенные ГБР курсанты пожаловались на противоправное поведение со стороны не только начальника курса А., но и начальника факультета боевой подготовки Т. В возбуждении дела против П. отказали, зато обязав начальника НАСВ провести служебную проверку.

ВСК запросила у Военной службы правопорядка материалы служебной проверки и анонимного анкетирования курсантов, на основании которых якобы не выявили нарушений. Выяснилось, что мужчины жаловались на применение физических мер воздействия начкурса А. и предоставление увольнений только по приезду родителей или жены.

Кроме того, на правах анонимности курсанты разных курсов рассказали о:

"ротную кассу", куда курсанты собирают между собой деньги на такие нужды, как принтер, бумага, имущественные средства и т.д;

для освобождения курсантам поручают различные задания, например, купить бумагу или заправить картридж;

травля, унижение и буллинг курсантов;

отсутствие необходимых лекарств в медпункте;

от 30% до 60% курсантов в группах стоят на обеспечении, но не едят в столовой (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

Начальник факультета Т. объяснил, что такой порядок увольнений при условии "из рук в руки" был продиктован устным приказом начальника академии. Однако Ткачук, по словам депутата, "сделал удивленный вид" и отрицал такой приказ. Он заверил, что речь идет о личной инициативе подчиненных.

Фото Павла Ткачука Фото: Павел Ткачук / Facebook

Начальник курса А. признал, что действительно использовал нецензурную лексику в общении с курсантами, но заявил, что работает над собой. Также он признал, что заставил курсанта съесть сигареты перед всей ротой (этот случай зафиксировали на видео).

Однако А. отрицал то, что сломал два пальца об курсанта, объяснив травму падением ящика, и то, что выбил зубы будущему танкисту. В целом обвинения курсантов он назвал ложью и клеветой. Ткачук сообщил, что академия отреагировала на действия начкурса А. замечанием.

"Если ВСК за несколько дней смогла "вывести на чистую воду" всех участников круговой поруки и выявить вопиющие случаи нарушения прав курсантов в НАСВ, то почему это не смог сделать руководитель академии господин П. Ткачук (и его подчиненные), ведь это его прямые обязанности, которые он не выполняет! Не мог или не хотел?", — добавила Яцык.

Напомним, водитель в Одессе убегал от работников ТЦК и протащил военного на дверях машины. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, на службу в военкомат его перевели после ранения на фронте.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности проверили жалобы бойцов на бракованные мины. Стало известно, сколько некачественных боеприпасов было обнаружено по результатам проверки.