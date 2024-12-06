В Одессе водитель протащил сотрудника ТЦК на двери авто: пострадавший в больнице (видео)

Как рассказали в Одесском областном ТЦК и СП, пострадавший был переведен на службу в тыл после получения ранения на передовой.

В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Водитель автомобиля, пытаясь скрыться, протащил военнослужащего на двери машины, что привело к серьезным последствиям для здоровья служащего. Об этом сообщили на странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент имел место 5 декабря в Приморском районе города. В сообщении ТЦК говорится, что военнослужащий выполнял задачу по оповещению гражданского населения и проверке воинских документов.

На законное требование предъявить документы водитель отреагировал агрессивно, отказался сотрудничать, а затем начал движение, протащив военнослужащего на двери автомобиля на значительное расстояние. Соответствующее видео также публиковали в социальных сетях.

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга. Сообщается, что он был переведен на службу в тыл после получения ранения на передовой.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию и осуждает такое позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны", — сказано в сообщении.

Ранее народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что так называемую "бусификацию" граждан на улицах украинских городов должны были прекратить еще в мае 2024 года, ведь именно об этом договаривались народные депутаты с Генштабом ВСУ и Министерством обороны.