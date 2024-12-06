В Одесі водій протягнув співробітника ТЦК на дверях авто: потерпілий у лікарні (відео)

Як розповіли в Одеському обласному ТЦК і СП, потерпілий був переведений на службу в тил після отримання поранення на передовій.

В Одесі стався інцидент за участю співробітника територіального центру комплектування (ТЦК). Водій автомобіля, намагаючись втекти, протягнув військовослужбовця на двері машини, що призвело до серйозних наслідків для здоров'я службовця. Про це повідомили на сторінці Одеського обласного ТЦК і СП у Facebook.

Інцидент стався 5 грудня в Приморському районі міста. У повідомленні ТЦК ідеться, що військовослужбовець виконував завдання з оповіщення цивільного населення та перевірки військових документів.

На законну вимогу пред'явити документи водій відреагував агресивно, відмовився співпрацювати, а потім почав рух, протягнувши військовослужбовця на дверях автомобіля на значну відстань. Відповідне відео також публікували в соціальних мережах.

Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку. Повідомляють, що його було переведено на службу в тил після отримання поранення на передовій.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію і засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу і незалежність України і за станом здоров'я були переведені до тилових підрозділів, де виконують важливу роботу по забезпеченню обороноздатності країни", — сказано в повідомленні.

Раніше народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що так звану "бусифікацію" громадян на вулицях українських міст мали б припинити ще в травні 2024 року, адже саме про це домовлялися народні депутати з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони.