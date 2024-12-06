Міноборони готується до звільнення генерала Ткачука на тлі скандалу: що відомо

Курсанти подали колективну скаргу щодо ставлення до них у нацакадемії. Серед озвучених ними випадків — змушення їсти цигарки перед ротою та вибиті зуби.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Верховної Ради заявив, що готується наказ про звільнення генерала Павла Ткачука, який керує Національною академією сухопутних військ. Про це 6 грудня повідомила у соцмережах юристка та народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик.

"Міністерство оборони України, Рустем Умєров… нарешті Ви зважились на це! Як би пан Сирський не намагався втримати його на посаді, але смілива не рабська позиція курсантів НАСВ, здоровий глузд та обурення суспільства безкарністю П. Ткачука виявилися сильнішими", — зазначила парламентарка.

Фото Павла Ткачука Фото: Павло Ткачук / Facebook

Звільнення Ткачука: що передувало

Раніше, 21 березня, Яцик інформувала про колективну скаргу курсантів НАСВ до Тимчасової слідчої комісії. Йшлося про те, що отримати звільнення можна лише в тому випадку, якщо приїжджають батьки або дружина. Нардепка назвала ситуацію, коли 30-річного офіцера має забирати на вихідний матір, абсурдною.

До ТСК приїхав один з авторів скарги — Олександр П. Після того, як були зроблені деякі запити й академію включили до плану перевірок, начальник курсу А. розпочав цькування курсанта цього курсанта.

Під час ранкового шикування А. попередив П. про те, що стосовно нього проведуть службове розслідування. Курсант попросив дозволу поставити запитання, почув у відповідь нецензурну лексику та за свою реакцію отримав догану "за розмови в строю".

Після цього пролунали приниження й погрози тим, хто вирішить підтримати П. В результаті розслідування йому оголосили сувору догану, а матеріали передали в ДБР для порушення справи про непокору.

Допитані ДБР курсанти поскаржились на протиправну поведінку з боку не лише начальника курсу А., а й начальника факультету бойової підготовки Т. У порушенні справи проти П. відмовили, натомість зобов’язавши начальника НАСВ провести службову перевірку.

ТСК запросила у Військової служби правопорядку матеріали службової перевірки та анонімного анкетування курсантів, на підставі яких нібито не виявили порушень. З’ясувалось, що чоловіки скаржились на застосування фізичних заходів впливу начкурсу А. й надання звільнень тільки за приїзду батьків або дружини.

Окрім того, на правах анонімності курсанти різних курсів розповіли про:

"ротну касу", куди курсанти збирають поміж собою гроші на такі потреби, як принтер, папір, майні засоби тощо;

для звільнення курсантам доручають різні завдання, як-от купити папір або заправити картридж;

цькування, приниження та булінг курсантів;

відсутність необхідних ліків в медпункті;

від 30% до 60% курсантів у групах стоять на забезпеченні, але не їдять в їдальні (в основному через несмачні страви та низьку якість продуктів).

Начальник факультету Т. пояснив, що такий порядок звільнень за умови "з рук в руки" був продиктований усним наказом начальника академії. Однак Ткачук, зі слів депутатки, "зробив здивований вигляд" і заперечив такий наказ. Він запевнив, що йдеться про особисту ініціативу підлеглих.

Фото Павла Ткачука Фото: Павло Ткачук / Facebook

Начальник курсу А. визнав, що дійсно використовував нецензурну лексику у спілкуванні з курсантами, але заявив, що працює над собою. Також він визнав, що змусив курсанта зʼїсти цигарки перед всією ротою (цей випадок зафіксували на відео).

Однак А. заперечив те, що зламав два пальці об курсанта, пояснивши травму падінням ящика, та те, що вибив зуби майбутньому танкісту. Загалом звинувачення курсантів він назвав брехнею і наклепом. Ткачук повідомив, що академія відреагувала на дії начкурсу А. зауваженням.

"Якщо ТСК за кілька днів змогла "вивести на чисту воду" всіх учасників кругової поруки та виявити кричущі випадки порушення прав курсантів в НАСВ, то чому це не зміг зробити керівник академії пан П. Ткачук (та його підлеглі), адже це його прямі обовʼязки, які він не виконує! Не міг? Чи не хотів?", — додала Яцик.

Нагадаємо, водій в Одесі тікав від працівників ТЦК і протягнув військового на дверях машини. Чоловіка госпіталізували зі струсом мозку, на службу у військкомат його перевели після поранення на фронті.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості перевірили скарги бійців на браковані міни. Стало відомо, скільки неякісних боєприпасів було виявлено за результатами перевірки.