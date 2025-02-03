В ТРЦ Харкова сталася масова бійка підлітків: дісталося і охороні закладу

Бійці передував конфлікт, у якому взяли участь кілька десятків підлітків. Поліція встановлює причину інциденту.

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В Харкові в одному з торгових центрів сталася масова бійка підлітків. Поліція проводить перевірку інциденту. Про це повідомили у ГУНП в Харківській області, постраждалих немає.

Так, 2 лютого близько 18:36 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі міста. На місце прибули працівники охоронної фірми і намагалися вгамувати учасників бійки. Ті почали чинити опір.

Також на місце події викликали працівників патрульної поліції.

"Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення", — повідомили у поліції.

Фото: Скрин відео

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ніхто з учасників бійки по медичну допомогу до медиків не звертався.

У місцевих соцмережах пишуть, що бійка відбувалася в ТРЦ "Нікольський".

Нагадаємо, що 30 грудня повідомлялося, що у Печерському районі Києва 19-річний юнак у нетверезому стані влаштував бійку і поранив ножем двох інших хлопців. Постраждалих із проникними пораненнями живота та грудей доправили до лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника на місці скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті працівники ліцею почубилися з батьками учнів. Причиною бійки став конфлікт між учнями. Один із них образив дівчат, а інший заступився, через що між опонентами виникла сварка.