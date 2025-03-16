Массовые протесты в Сербии: Вучич обвинил оппозицию в организации "цветной революции" (видео)

На улицы Белграда, по некоторым данным, вышли около миллиона человек — это одна из самых массовых акций против властей и коррупции в стране. Комментируя волнения президент Александр Вучич заявил, что не против проведения выборов в ближайшее время и "готов принять вердикт народа".

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В Сербии 15 марта начались одни из крупнейших антиправительственных протестов в стране за последние годы. Десятки тысяч граждан, в основном студенты, рабочие и фермеры, вышли на улицы Белграда, чтобы выразить недовольство президентом и его администрацией. В свою очередь глава государства Александр Вучич обвинил оппозицию и некоторые медийные ресурсы в попытке организовать "цветную революцию". Фокус собрал информацию о причинах протестных акций в Сербии и о реакции властей на события в стране.

В субботу в Белграде демонстрация, ставшая кульминацией четырех месяцев антикоррупционных протестов против президента Сербии Александра Вучича. Несмотря на дождь, в центр Белграда акции приобрели беспрецедентный размах — город заполнили десятки тысяч людей, размахивающих флагами и транспарантами с лозунгами против действующего главы государства. К акции присоединились ветераны и байкеры, а также фермеры, устроившие "парад тракторов".

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а воздух наполнился звуками свистков и барабанов. По информации агентства Reuters, на улицы сербской столицы вышли более 100 человек, а оппозиционные сербские медиа называют цифру 275 до 325 тысяч участников масштабной акции. Некоторые наблюдатели даже называли цифру в 1 миллион протестующих. Общественное недовольство достигло такого уровня, что в правящих кругах опасаются выхода ситуации из-под контроля и возможного государственного переворота.

Причины масштабных волнений

Протестное движение, начавшееся несколько месяцев назад, получило новый импульс после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 15 человек. Это событие стало символом системных проблем в Сербии – разгул коррупции, халатность и в целом неэффективность власти. В связи с этим в Белграде протестующие регулярно перекрывали улицы, мосты и административные здания, требуя отставки Вучича и расследования обстоятельств трагедии.

В начале марта в столице прошла крупнейшая акция протеста, собравшая, по данным организаторов, до 500 тысяч человек. Участники блокировали дороги сельскохозяйственной техникой и разбили палаточный лагерь перед зданием парламента. Власти в ответ усилили меры безопасности, стянув в центр Белграда спецназ и снайперов, что лишь усилило недовольство граждан.

Реакция властей и стычки на улицах

Из-за массовых волнений и в целях общественной безопасности сербские власти отменили работу общественного транспорта и перекрыли улицы, однако демонстрации не обошлись без происшествий. В одной из точек шествия автомобиль врезался в толпу протестующих, после чего водитель попытался скрыться, но был задержан полицией. В результате пострадали три человека.

Кроме того, в ночь на 15 марта силовики арестовали активистов, которые пытались повредить тракторы, использованные сторонниками Вучича для блокировки здания парламента. На фоне массовости акции полиция установила защитные ограждения вокруг резиденции президента и парламента.

Один из задержанных во время акции заявил, что у него при себе бомбы, и угрожал взорвать здание администрации президента. О наличии у него взрывчатки официальные источники не сообщают.

Кроме того поступила информация, что правоохранители применили против митингующих военную звуковую пушку LRAD, звуковые волны которой могут достигать уровня громкости более 160 децибелов, что может вызвать боль в ушах, нарушение ориентации и панику.

Заявления Вучича

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на протесты серией телевизионных обращений. Еще до начала демонстрации он назвал ее "незаконной" и заявил, что за организацией акций стоят зарубежные силы. Однако он пообещал, что полиция обеспечит безопасность протестующих.

Вместе с тем сербский президент выразил удовлетворение работой силовиков и заявил, что акция прошла без погибших и тяжелораненых. По его словам, в результате протестов пострадали 56 человек.

После завершения митинга Вучич вновь выступил с заявлением, подчеркнув, что не собирается уходить в отставку. Он дал понять, что не намерен поддаваться давлению улицы, подчеркнув, что большинство сербов выступает за стабильность и не поддерживает "цветную революцию". Однако действующий президент допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца в случае, если этого потребует оппозиция.

В своем выступлении Вучич также раскритиковал западные СМИ и оппозиционные медиа, обвинив их в манипуляциях и дезинформации. По его словам, протестные акции изначально были направлены на дестабилизацию страны.

"Я готов принять вердикт народа. Главное, чтобы они тоже это признали и после тех выборов снова не начали жаловаться и скулить", – Сербский президент.

Напомним, 4 марта в Сербии во время заседания парламента произошла драка между депутатами. Оппозиционеры бросали дымовые шашки и распыляли слезоточивый газ в знак протеста против политики правительства и поддержки студенческих протестов.