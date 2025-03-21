Вице-премьер Сербии признал, что спецслужбы РФ приложили руку к подавлению протестов, — СМИ

Вулин заявил, что между спецслужбами России и Сербии действует официальное соглашение о борьбе с "цветными революциями".

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин признал, что российские спецслужбы помогали сербским властям бороться с протестами внутри страны. Об этом пишет издание TVP World.

"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против "цветных революций", прежде всего информацией. Они знают, какая опасность нависла над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это", — сказал он.

Он напомнил, что между спецслужбами России и Сербии действует официальное соглашение о борьбе с цветными революциями.

Ранее Вулин описывал протесты как попытки осуществить "цветную революцию", ссылаясь на прозападные протесты, которые привели к свержению правительств в Украине, Грузии и Кыргызстане в последние десятилетия.

Сербский политолог Александар Джокич отметил, что слова Вулина "перекликаются с тем, насколько важна для режима поддержка России".

"Единственная открытая поддержка режима идет от России, все остальные либо нейтральны, либо осуждают его", — сказал он.

Напомним, что массовые протесты продолжаются в Сербии уже 4 месяца. Процесс начался после того, как 1 ноября прошлого года в результате обрушения бетонного потолка на железнодорожной станции в северном городе Нови-Сад погибли 15 человек. Протестующие в Сербии требуют привлечь к ответственности президента Александра Вучича и других лиц. Ранее Вучич заявил, что не допустит в Сербии "майдана".

Ранее в Сербии депутаты устроили эпический "замес" в парламенте. В ход пошли цветные дымовые шашки и слезоточивый газ. Есть пострадавшие.