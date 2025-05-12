12 мая исполняется год с масштабного пожара, охватившего варшавский торговый центр Marywilska, когда огнем было уничтожено около 80% здания: выяснилось, что тогда был совершен поджог, к которому причастны российские спецслужбы. Виновные в этом деле также причастны к диверсиям в Литве.

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Об этом накануне годовщины сообщил на своей странице в сети X премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, поджог ТЦ Marywilska в Варшаве был совершен именно по заказу Кремля.

Скриншот | сообщение Туска о пожаре в ТЦ Marywilska

Также премьер-министр Польши отметил, что сейчас по делу о поджоге ТЦ Marywilska в Варшаве некоторых виновников польские правоохранители уже задержали. Других, по словам Туска, сейчас разыскивают, их личности установлены.

"Мы вас всех найдем", — добавил Туск в конце своего сообщения.

В совместном заявлении министра внутренних дел и администрирования Томаша Семоняка и министра юстиции Адама Боднара отмечается, что уже год продолжается интенсивное расследование для выяснения обстоятельств этого события.

"Польские службы сотрудничают с литовской стороной, где некоторые из виновных также осуществляли диверсионную деятельность", — говорится в сообщении.

Осмотр сгоревшего участка, который охватил масштабный пожар 12 мая 2024 года, длился 121 день. В расследовании участвовали 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников.

"Было опрошено более 70 свидетелей и 530 пострадавших", — отметил Семоняк.

Пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве: что известно об инциденте

Масштабный пожар в торговом центре Marywilska, охвативший площадь 80 тысяч квадратных метров, случился 12 мая 2024 года. Огонь охватил мощный столичный комплекс, на территории которого действовало около 1400 магазинов и сервисных точек.

Сотни пожарных участвовали в борьбе с пожаром, однако его последствия были катастрофическими: около 80% здания было разрушено, также из-за сильного огня произошел обвал крыши здания.

Напомним, 27 марта в Службе безопасности Украины сообщили, что в Херсоне были задержаны злоумышленники, которые по заказу российских спецслужб планировали устроить теракт возле местного ТЦК.

Также 21 марта вице-премьер Сербии признал, что спецслужбы России были причастны к подавлению протестов внутри страны.