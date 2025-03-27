Планировали взорвать исполнителя: в Херсоне возле ТЦК российские спецслужбы готовили теракт

В СБУ рассказали, что мужчина до этого был замечен в Черкассах, где поджег объекты "Укрзализныци".

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В Херсоне мужчина по указанию Российской Федерации готовил взрыв возле территориального центра комплектования и социальной поддержки. Спецслужбы РФ планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с ним, сообщили в Службе безопасности Украины.

Фото: СБУ

Правоохранители сообщили, что фигурант должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством на входе в военкомат. В этот момент спецслужбы РФ планировали взорвать взрывчатку вместе с мужчиной.

СБУ удалось задержать его вблизи места запланированного теракта. Исполнителем заказа оказался безработный житель Черкасс. "Работу" мужчина нашел через Telegram-каналы, где искал легкого заработка.

До этого мужчина уже был замечен в Черкасской области, где он поджег объекты "Укрзализныци". Впоследствии его отправили в Херсон для подготовки теракта, где фигурант получил геолокацию места, откуда забрал готовую взрывчатку.

Черкащанин также установил на свой телефон специальную программу, с помощью которой Федеральная служба безопасности отслеживала каждый его шаг. Таким образом планировалось узнать о местонахождении мужчины, чтобы "взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК".

Работники СБУ сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Сейчас фигурант дела находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате погиб человек, который передал взрывчатку, еще несколько человек попали в больницу. Впоследствии СБУ вместе с Национальной полицией задержала двух исполнителей теракта.

В Ровно 20 марта прогремел взрыв в автомобиле возле одного из торгово-развлекательных центров. Пострадали два человека, которые находились в салоне.