Боялся подорваться, поэтому заказал курьера: задержаны 2 исполнителей теракта возле ТЦК в Каменке

В СБУ рассказали, что после взрыва в Хмельницкой области задержали двух человек, которые действовали отдельно, однако их координировал один человек из российских спецслужб. Сейчас фигуранты задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы.

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В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области возле здания территориального центра комплектования и социальной реабилитации прогремел взрыв. В результате погиб человек, который передал взрывчатку, еще несколько человек попали в больницу. Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержала двух человек, которые по заказу российских спецслужб взорвали курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском, сообщили 17 февраля в пресс-службе СБУ.

"Фигуранты "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы РФ. Тогда в результате взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой. Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа. Их завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков.

СБУ сообщила, что оба человека действовали порознь, однако имели одного куратора. По его инструкции несовершеннолетний изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), начинил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения и снарядил мобильным телефоном для дистанционной детонации. После он заложил взрывчатку в тайник и передал геолокацию куратору, а тот — другому исполнителю. Он забрал устройство и должен был доставить его под видом посылки в здание ТЦК.

"Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним", — добавили в СБУ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами Российской Федерации, а также орудия и компоненты для изготовления СВП. Сейчас обоим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Сейчас они находятся под стражей, фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Взрыв вблизи ТЦК в Хмельницкой области: что известно

Напомним, что 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения.

По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва".

Глава Нацполиции Иван Выговский впоследствии сообщил, что, человек подошел к ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны отметили, что российские спецслужбы начали активно использовать чувствительную для украинцев социальную тему с ТЦК и привлекать к терактам молодежь. Там предупредили, что исполнители обещанных за это денег не получат и могут потерять жизнь.