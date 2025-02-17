Боявся підірватися, тому замовив кур'єра: затримано 2 виконавців теракту біля ТЦК в Кам'янці

В СБУ розповіли, що після вибуху на Хмельниччині затримали двох осіб, які діяли окремо, однак їх координував одна особа з російських спецслужб. Нині фігуранти затримані, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної реабілітації пролунав вибух. В результаті загинула особа, яка передала вибухівку, ще декілька осіб потрапили до лікарні. Служба безпеки України та Національна поліція затримала двох осіб, які на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському, повідомили 17 лютого в пресслужбі СБУ.

"Фігуранти "втемну" використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що впродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу. Їх завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

СБУ повідомила, що обоє осіб діяли порізно, однак мали одного куратора. За його інструкцією неповнолітній виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), начинив його гайками й обрізками арматури для максимального ураження та спорядив мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після він заклав вибухівку у схованку та передав геолокацію куратору, а той — іншому виконавцю. Він забрав пристрій та мав доставити його під виглядом посилки до будівлі ТЦК.

"Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати "як свідка", він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним", — додали в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами Російської Федерації, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП. Нині обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зараз вони перебувають під вартою, фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вибух поблизу ТЦК на Хмельниччині: що відомо

Нагадаємо, що 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення.

За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва".

Глава Нацполіції Іван Вигівський згодом повідомив, що, особа підійшла до ТЦК із сумкою в руках та попросила її передати. Саме в цей момент стався вибух.

В Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони зазначили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему з ТЦК і залучати до терактів молодь. Там попередили, що виконавці обіцяних за це грошей не отримають і можуть втратити життя.