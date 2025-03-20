В Ровно возле ТРЦ прогремел взрыв: СБУ квалифицировала его как теракт

Взрыв произошел в одном из автомобилей, пострадали два человека, которые находились в салоне.

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В Ровно 20 марта прогремел взрыв возле одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в автомобиле. Взрыв в авто произошел около 13:40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир — их госпитализировали", — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа.

В местных пабликах сообщили, что раненый мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил минно-взрывные травмы.

Известно, что правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе и теракт.

Как сообщает управление СБУ в Ривненской области, событие классифицировано как террористический акт.

"СБУ классифицирует взрыв в центре Ровно 20 марта как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство. СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям УКУ — по ст. 258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В результате взрыва пострадали два человека

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Один — причиной которого стал взрыв газа, другой — граната разорвалась в руках мужчины. Полиция работает на месте происшествия.

В результате взрывов на улице Привокзальной в Ивано-Франковске 11 марта пострадали три человека. Их госпитализировали. Также известно об одном погибшем