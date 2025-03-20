У Рівному біля ТРЦ пролунав вибух: СБУ кваліфікувала його як теракт

Вибух стався в одному з автомобілів, постраждали двоє людей, які перебували у салоні.

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У Рівному 20 березня пролунав вибух біля одного з торгово-розважальних центрів. Про це повідомили у Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Вибух в авто стався близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир — їх госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

У місцевих пабліках повідомили, що поранений чоловік перебуває у важкому стані. Він отримав мінно-вибухові травми.

Відомо, що правоохоронці розглядають кілька версій, зокрема й теракт.

Як повідомляє управління СБУ у Рівненській області, подію класифіковано як терористичний акт.

"СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного 20 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження. СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями ККУ — за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей

Нагадаємо, що 11 березня в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунали вибухи. Один — причиною якого став вибух газу, інший — граната розірвалася в руках чоловіка. Поліція працює на місці події.

Внаслідок вибухів на вулиці Привокзальній в Івано-Франківську 11 березня постраждало троє людей. Їх госпіталізували. Також відомо про одного загиблого