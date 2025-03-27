Планували підірвати виконавця: в Херсоні біля ТЦК російські спецслужби готували теракт

В СБУ розповіли, що чоловік до цього був помічений в Черкасах, де підпалив об'єкти "Укрзалізниці".

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В Херсоні чоловік за вказівкою Російської Федерації готував вибух біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спецслужби РФ планували дистанційно підірвати вибухівку разом з ним, повідомили в Службі безпеки України.

Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили, що фігурант мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військкомату. В цей момент спецслужби РФ планували підірвати вибухівку разом з чоловіком.

СБУ вдалось затримати його поблизу місця запланованого теракту. Виконавцем замовлення виявився безробітний мешканець Черкас. "Роботу" чоловік знайшов через Telegram-канали, де шукав легкого заробітку.

До цього чоловік вже був помічений в Черкаській області, де він підпалив об’єкти "Укрзалізниці". Згодом його відправили до Херсона для підготовки теракту, де фігурант отримав геолокацію місця, звідки забрав готову вибухівку.

Черкащанин також встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої Федеральна служба безпеки відстежувала кожен його крок. Таким чином планувалось дізнатись про місцеперебування чоловіка, щоб "підірвати його з вибухівкою біля ТЦК".

Працівники СБУ повідомили чоловіку про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Нині фігурант справи перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті загинула особа, яка передала вибухівку, ще декілька осіб потрапили до лікарні. Згодом СБУ разом з Національною поліцією затримала двох виконавців теракту.

У Рівному 20 березня пролунав вибух в автомобілі біля одного з торгово-розважальних центрів. Постраждали двоє людей, які перебували у салоні.