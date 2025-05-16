Поджог дома Стармера: в совершении пожара и еще нескольких инцидентов обвиняют украинца, — Politico

21-летнему гражданину Украины предъявили обвинение в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера: сообщается, что его также обвиняют в двух других инцидентах с пожарами, совершенными накануне, которые "намеревались создать угрозу жизни". Его арестовали и держат под стражей.

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Об этом рассказало издание Politico.

"Столичная полиция объявила поздно в четверг, что Роману Лавриновичу, 21-летнему гражданину Украины, предъявлено обвинение по трем пунктам поджога с намерением создать угрозу жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-летнего мужчину обвиняют в трех отдельных инцидентах, случившихся 11 и 12 мая. Это пожар транспортного средства, пожар у входа в дом и пожар в другом жилом помещении.

Украинца арестовали в Великобритании 13 мая, с тех пор мужчина находится под стражей. Суд по его делу должен состояться в пятницу, 16 мая, в Вестминстерском магистральном суде.

В Politico также отметили, что серия пожаров "возобновила пристальное внимание к безопасности политиков" в Великобритании, а также вызвала беспокойство.

Поджог дома Кира Стармера: что известно об инциденте

Пожар поднялся на территории дома Кира Стармера в Тафнелл-парке в понедельник около 01:30 ночи: было сообщено, что в дом Стармера бросили "коктейлем Молотова". В результате атаки никто не пострадал, были зафиксированы лишь незначительные повреждения дома: двери несколько обуглились, дверной косяк поврежден, однако огонь не распространился вглубь здания.

Тогда полиция начала расследование, подозревая, что инцидент может быть связан с поджогом другого дома на севере Лондона, который также связан с премьер-министром Киром Стармером. На той же улице произошел еще один инцидент — пожар автомобиля, который следователи также приняли во внимание и рассматривали как касательный к другим двум случаям.

Стоит заметить, что в пострадавшем доме сам Кир Стармер пока не проживает, поскольку владеет также другой недвижимостью в Лондоне.

Напомним, 12 мая премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в совершении крупного пожара в варшавском торговом центре Marywilska.

12 мая в Польше также выдвинули обвинения в поджоге ТЦ Marywilska двум украинцам, которые якобы действовали в интересах России.