Действовали в интересах России: в Польше выдвинули обвинения двум украинцам в поджоге ТЦ в Варшаве

Польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра Marywilska в Варшаве.

Related video

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По данным Национальной прокуратуры, один из подозреваемых, Даниил, получил указание из России снять на видео пожар в торговом центре и действия пожарных, а затем передать эти материалы в Россию. Там видео было обнародовано в социальных сетях.

Вторым подозреваемым является Александр, который якобы заказал видеозаписи. По предварительной информации, оба подозреваемых являются участниками организованной группы, которая ставила своей целью поджог крупных объектов в странах Европейского Союза с целью запугивания населения.

Даниил сейчас находится под стражей в Литве. Его подозревают в участии в деятельности иностранной разведки против Польши, а также в совершении диверсии террористического характера. Подобные обвинения выдвинуты и Александру. Однако официально они ему не предъявлены, поскольку мужчина находится в России. На мужчину выдан ордер на арест, а также подано ходатайство о выдаче европейского ордера.

Пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве: что известно об инциденте

Масштабный пожар в торговом центре Marywilska произошел 12 мая 2024 года и охватил площадь 80 тысяч квадратных метров, случился 12 мая 2024 года. Огонь охватил столичный комплекс, на территории которого действовало около 1400 магазинов и сервисных точек.

В борьбе с пожаром приняли участие сотни пожарных. Несмотря на это последствия были катастрофическими: около 80% здания было разрушено, также из-за сильного огня произошел обвал крыши здания.

По словам премьер-министра Дональда Туска, тогда был совершен поджог, к которому причастны российские спецслужбы. Виновные в этом деле также причастны к диверсиям в Литве.

Напомним, что Польша закрывает генконсульство России в Кракове. Это произошло именно после того, как было доказано участие российских спецслужб в поджоге ТЦ Marywilska в Варшаве.