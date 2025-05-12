Діяли в інтересах Росії: в Польщі висунули звинувачення двом українцям в підпалі ТЦ у Варшаві

Польська прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві.

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Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

За даними Національної прокуратури, один із підозрюваних, Данило, отримав вказівку з Росії зняти на відео пожежу у торговому центрі та дії пожежників, а потім передати ці матеріали до Росії. Там відео було оприлюднене в соціальних мережах.

Другим підозрюваним є Олександр, який нібито замовив відеозаписи. За попередньою інформацією, обидва підозрювані є учасниками організованої групи, що ставила собі за мету підпал великих об’єктів у країнах Європейського Союзу з метою залякування населення.

Данило наразі перебуває під вартою в Литві. Його підозрюють в участі у діяльності іноземної розвідки проти Польщі, а також у скоєнні диверсії терористичного характеру. Подібні обвинувачення висунуто й Олександру. Однак офіційно їх йому не пред’явлено, оскільки чоловік перебуває в Росії. На чоловіка видано ордер на арешт, а також подано клопотання про видачу європейського ордера.

Пожежа у ТЦ Marywilska у Варшаві: що відомо про інцидент

Масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska сталась 12 травня 2024 року й охопила площу 80 тисяч квадратних метрів, трапилася 12 травня 2024 року. Вогонь охопив столичний комплекс, на території якого діяло близько 1400 крамниць та сервісних точок.

У боротьбі з пожежею взяли участь сотні вогнеборців. Попри це наслідки були катастрофічними: близько 80% будівлі було зруйновано, також через сильний вогонь відбувся обвал даху будівлі.

За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, тоді було скоєно підпал, до якого причетні російські спецслужби. Винні у цій справі також причетні до диверсій у Литві.

Нагадаємо, що Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Це сталося саме після того, як було доведено участь російських спецслужб у підпалі ТЦ Marywilska у Варшаві.