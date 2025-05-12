Польща закриває генконсульство Росії у Кракові: яка причина

Польська влада ухвалила рішення закрити Генконсульство Росії в Кракові. Це сталося після того, як було доведено участь російських спецслужб у підпалі торговельного центру Marywilska у Варшаві.

Related video

Про це повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в соцмережі X у понеділок, 12 травня.

"Маючи докази того, що саме російські спецслужби здійснили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові", — написав він.

Скріншот | допис Сікорського про диверсію спецслужб РФ у Варшаві

Що відомо про пожежу в ТЦ Marywilska у Варшаві

12 травня 2024 року у Варшаві сталася масштабна пожежа в торговельному комплексі "Маривільська 44". Полум’я знищило майже всю будівлю, але, на щастя, ніхто не постраждав. Згодом польські спецслужби повідомили про затримання трьох осіб, які підозрюються в організації диверсії на користь Російської Федерації.

Нагадаємо, 11 травня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підпал ТЦ Marywilska у Варшаві було скоєно саме на замовлення Кремля. За його словами, деяких винуватців польські правоохоронці вже затримали.

Раніше повідомлялось, що минулого літа на європейських складах сталася серія вибухів. Посилки, замасковані під звичайні товари, містили саморобну вибухівку з легкозаймистим гелем і детонаторами з дешевої електроніки. За організацією атак стоїть громадянин Росії.