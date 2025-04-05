Теракти в Європі: росіяни ховали вибухівку серед секс-іграшок й залучили українця, — ЗМІ

Фальшива косметика, масажні подушки й іграшки для дорослих — це ключові елементи диверсій, внаслідок яких пролунали вибухи у Великобританії, Німеччині та Польщі. Підриви посилок на складах організував росіянин, відомий як "Воїн".

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Деталями операції з посиланням на особу, знайому з польським розслідуванням, поділились 5 квітня у Reuters.

Минулого літа на європейських складах сталася серія підривів. Посилки з косметикою, подушками й секс-іграшками містили ще один таємний елемент — саморобну вибухівку. Хімічні речовини запалювалися детонаторами, зробленими з дешевих китайських гаджетів. Тюбики, які виглядали як косметичні, насправді містили легкозаймистий гель і посилювали ефект.

Зі слів джерела, за диверсіями може стояти російська розвідка. В європейських службах безпеки зазначали, що це — частина "гібридної війни" і метою було дестабілізувати союзників України. Посилки, які вибухнули на складах, спричинили пожежі, але обійшлося без постраждалих. Повідомляється, що росіяни планували влаштувати подібні підриви у повітрі — на вантажних рейсах до США і Канади.

"Звичайно, це становить ризик для людей, громадян у всьому Європейському Союзі", — підкреслював голова МЗС Молдови Ніколає Попеску.

У Кремлі відкинули звинувачення у причетності до вибухів як необґрунтовані, заявивши, що "нічого про це не знають" і не виключають фейків або "сліпої русофобії". Диверсії відбулися 19, 20 і 21 липня.

Для реалізації своїх задумів росіяни часто вербують місцевих, надсилаючи інструкції у Telegram і сплачуючи до кількох тисяч євро за "роботу". Інгредієнти та запальники, які використовують для створення вибухівки, продають у магазинах з піротехнікою.

Зазначається, що польські прокурори отримали свідчення щонайменше п’яти підозрюваних і вилучили четверту посилку, які не вибухнула у Варшаві. За даними слідства, українець Владислав Д., який мешкає у Польщі, зв’язувався з куратором "Воїном" через Telegram.

За його інструкціями чоловік з’їздив машиною у Литву, де заповнив багажник. Після цього він поїхав у Вільнюс, де зібрав чотири посилки, кожна містила подушку, кілька "косметичних" тюбиків та секс-іграшки. Перед тим, як усе запакувати, українець натиснув кнопки для активації механізму детонації з таймером.

19 липня Владислав Д. передав посилки іншому чоловіку у місцевому парку, використавши кодове слово — "Марія". Того ж дня замасковану вибухівку відправили поштою. Українця заарештували у Польщі вже на початку серпня, звинувативши у терактах та співпраці з розвідкою РФ. Нині він перебуває під вартою.

Національна прокуратура Польщі повідомила, що Владислав Д. усе заперечує, а також надав "розгорнуті пояснення" своїх дій. На допиті він розповів, що познайомився з "Воїном" через друга й спілкувався з ним лише онлайн.

Також польські прокурори звинувачують 44-річного Олександра Б. Його завдання, за версією слідства, полягало у підготовці шляху для підривів у вантажних літаках. Чоловіку доручили організувати відправлення посилок з кросівками та одягом із Варшави до Вашингтона та Оттави.

Олександра Б. екстрадували з Боснії, де він був публічно визнаний громадянином РФ з Ростова-на-Дону. На суді у Сараєво він запевняв у своїй непричетності до будь-якої змови. Перебуваючи вже у Польщі, чоловік продовжує заперечувати висунуті йому звинувачення.

Нагадаємо, вночі Самарська область РФ опинилася під ударом. Дрони вдарили по заводу "Промсинтез", який спеціалізується на виготовленні вибухових речовин, і спричинили пожежу.

Джерела повідомили Фокусу, що "Промсинтез" атакували ударні БПЛА СБУ. Було зафіксовано щонайменше 20 вибухів з декількома осередками загоряння, керівництву довелося зупинити технологічні процеси.