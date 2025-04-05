"Чути запах пороху": дрони вдарили по заводу у Самарській області РФ, що виготовляє вибухові речовини (відео)

Уночі 5 березня дрони вдарили по заводу "Промсинтез" у Самарській області Росії, що спеціалізується на виготовленні вибухових речовин. На місці здійнялася пожежа.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по Самарській області РФ за даними місцевих Telegram-каналів.

Повітряну тривогу у Самарській області було оголошено ще уночі, близько 01:00 години. Причиною тривоги стали ударні дрони, що рухалися через повітряний простір регіону.

Скріншот | допис росіян

Невдовзі у регіоні було чутно звуки вибухів. У Telegram-каналах почали поширювати відео, на яких лунають вибухи та видно роботу російської системи протиповітряної оборони. Місцеві повідомили, що "чують запах пороху" після обстрілу.

За інформацією губернатора Самарської області В'ячеслава Федорищева, безпілотники вдарили по підприємстві, що розташоване у місті Чапаєвську.

"Безпілотники ЗСУ сьогодні вранці атакували промислове підприємство у Чапаєвську", — зазначив чиновник.

Він також повідомив, що постраждалих внаслідок атаки дронів немає. Також, за словами Федорищева, оперативні служби працюють на місці ударів — займаються ліквідацією займання, що виникло внаслідок обстрілу.

Скріншот | допис губернатора

Водночас інформації про влучання російська влада поки що не озвучувала.

Що відомо про завод "Промсинтез" у Самарській області

АТ "Промсинтез" є "наступником" Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин. Його було засновано ще у 1997 році. Компанія виробляє різні вибухові речовини — від нітробензолу до готових тротилових шашок, призначених для відкритих та підземних робіт у гірській промисловості, вибухових робіт у вибоях та виробленнях рудників та шахт тощо.

У відкритих джерелах повідомляють, що на сьогодні це підприємство є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Також підприємство постачає свою продукцію гірничо-металургічним компаніям у різних країнах.

Цей завод вже не вперше було атаковано дронами. Вибухи там пролунали у липні 2023 року, внаслідок чого були загиблі росіяни.

Також уночі 5 квітня дрони атакували підприємство у Саранській області Росії. Під ударом був місцевий завод, що виготовляє оптоволоконні кабелі, які використовуються для управління БпЛА під час бойових дій.