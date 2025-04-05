"Слышен запах пороха": дроны ударили по заводу в Самарской области РФ, изготавливающему взрывчатые вещества (видео)

Ночью 5 марта дроны ударили по заводу "Промсинтез" в Самарской области России, специализирующемуся на изготовлении взрывчатых веществ. На месте поднялся пожар.

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Фокус собрал информацию о ночной атаке по Самарской области РФ по данным местных Telegram-каналов.

Воздушная тревога в Самарской области была объявлена еще ночью, около 01:00 часов. Причиной тревоги стали ударные дроны, которые двигались через воздушное пространство региона.

Скриншот | сообщение россиян

Вскоре в регионе были слышны звуки взрывов. В Telegram-каналах начали распространять видео, на которых раздаются взрывы и видно работу российской системы противовоздушной обороны. Местные сообщили, что "слышат запах пороха" после обстрела.

По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, беспилотники ударили по предприятии, расположенном в городе Чапаевске.

"Беспилотники ВСУ сегодня утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске", — отметил чиновник.

Он также сообщил, что пострадавших в результате атаки дронов нет. Также, по словам Федорищева, оперативные службы работают на месте ударов — занимаются ликвидацией возгорания, возникшего в результате обстрела.

Скриншот | сообщение губернатора

В то же время информации о попадании российские власти пока не озвучивали.

Что известно о заводе "Промсинтез" в Самарской области

АО "Промсинтез" является "преемником" Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. Он был основан еще в 1997 году. Компания производит различные взрывчатые вещества — от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт и тому подобное.

В открытых источниках сообщается, что на сегодня это предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Также предприятие поставляет свою продукцию горно-металлургическим компаниям в разных странах.

Этот завод уже не впервые был атакован дронами. Взрывы там прогремели в июле 2023 года, в результате чего были погибшие россияне.

Также ночью 5 апреля дроны атаковали предприятие в Саранской области России. Под ударом был местный завод, изготавливающий оптоволоконные кабели, которые используются для управления БпЛА во время боевых действий.