У Росії на заводі вибухових речовин пролунав вибух: є загиблі

Підприємство є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Тут виготовляють амонал та амоніт, тротилові шашки-детонатори та інші речовини для проведення вибухових робіт.

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У Росії вже вдруге за рік трапився вибух на заводі вибухових речовин "Промсинтез" у Самарській області. Цього разу внаслідок НП загинули шестеро людей загинули. Про це повідомляє російське видання RT.

"Завод "Промсинтез", де сьогодні під час вибуху загинули шестеро людей, — один із основних виробників вибухових речовин у РФ та СНД. На "Промсинтезі" роблять амонал та амоніт, які застосовують у виробках копалень та шахт, тротилові шашки-детонатори та інші речовини для проведення вибухових робіт", — йдеться в повідомленні.

Завод розташований у місті Чапаєвськ, на ньому працюють 1300 людей. Всі загиблі та постраждалі – робітники 3-го та 5-го цехів.

Повідомляється, що вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. За попередніми даними, вибухнула труба, якою подавався азот. Як стверджується, пожежі після вибуху не було.

Двоє працівників отримали поранення.

Це вже другий подібний випадок на заводі в Чапаєвську цього року. У лютому від вибуху на підприємстві одна людина загинула, ще троє зазнали травм.

Нагадаємо, що 6 липня Курська область РФ стала метою атак БПЛА. Один дрон скинув два боєприпаси на електропідстанцію в селі Любимівка, інший скинув боєприпас біля хутора Ведмежий, розташованого всього за 700 метрів від кордону.

Раніше повідомлялося, що біля військового аеропорту в РФ прогримів вибух. Розмір вирви склав 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки. Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому.