Дрони атакують Саранську область: палає завод, що виготовляє кабелі для управління бойовими БпЛА (відео)
Ударні безпілотники масовано атакують Саранську область у Росії: попередньо, під ударом опинився завод із виробництва оптичного волокна. Там виготовляють оптоволоконні кабелі, які використовуються для управління БпЛА під час бойових дій.
Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по російському підприємству у Саранській області за інформацією Telegram-каналів.
Уночі 5 березня у Саранській області Росії (республіка Мордовія у складі РФ) оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА.
Близько 03:00 години у місцевих пабліках повідомили про вибухи в області.
"У районі Світлотехбуду люди прокинулися від звуків сигналізацій. Попередньо, яскраві спалахи в небі пов'язані з роботою ППО, гучні вибухи лунають у різних районах Саранська", — йдеться у повідомленні.
У мережі росіяни почали поширювати перші кадри з місця атаки ударних дронів. За попередньою інформацією, під ударом опинилося одне із місцевих підприємств.
Близько 03:30 години у російських каналах зазначили, що під атакою опинився завод із виробництва оптоволокна.
"Очевидці повідомляють, що БпЛА летять низькою висотою — близько 30-50 метрів. Попередньо, ЗСУ працює безпілотниками PD-2. БпЛА такого типу можуть здійснювати польоти дальністю понад 1000 км", — йдеться у повідомленні.
Завод, який, ймовірно, атакували дрони, виготовляв оптичне волокно для БпЛА
У Telegram-каналі Exilenova+ повідомили, що, попередньо, дрони атакували Акціонерне товариство "Оптиковолоконные Системы". Це підприємство, за даними каналу, — перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, розташований у Саранську (Мордовія).
У російських каналах зазначають, що підприємство виготовляло оптоволоконні кабелі, які використовуються для управління БпЛА під час бойових дій. На місці здійнялася пожежа: як пишуть росіяни, вона здійнялася у приміщенні заводу.
Офіційної інформації щодо атаки дронів по заводу у Саранську поки що немає. Місцева влада також не коментувала удари, наслідки атаки уточнюються.
Уночі 4 квітня дрони масовано атакували Липецьку область: там під ударом опинився місцевий металургійний комбінат. Також 4 квітня вибухи пролунали в інших областях РФ.
Нагадаємо, уночі 28 березня по Енгельсу та Саратову у Росії масовано вдарили дрони. Там розташовані військові аеродроми РФ.