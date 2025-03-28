"Нарахували понад 30 вибухів": по Саратову та Енгельсу вдарили дронами (відео)

Аеропорт Саратова був змушений призупинити роботу, проте місцева влада так і не прокоментувала напад БПЛА на регіон.

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У ніч з 27 на 28 березня ударні безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс, в якому розташований військовий аеродром. Про це повідомило російське видання Astra.

"У Саратові та Енгельсі місцеві жителі нарахували вже понад 30 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Видання також оприлюднило відео з атакованих дронами міст. На цих відео чути як лунають сирени та роздаються вибухи. Також на одному з відео видно безпілотник, який летить у невідомому напрямку.

Під ранок 28 березня Росавіація повідомила, що аеропорт Саратова призупинив свою діяльність.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін о 3:11 повідомив, що Міністерство оборони РФ надало інформацію про загрозу БПЛА.

"Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — зазначив уночі Бусаргін.

Водночас він так і не прокоментував нічну атаку безпілотників та не повідомив, чи є постраждалі внаслідок неї.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала ударів по Саратову та Енгельсу.

Нагадаємо, 20 березня дрони атакували російський Енгельс, а жителів сусідніх із аеродромом будинків евакуйовували.

Фокус також писав про те, що БПЛА повністю зруйнували дві ключові нафтоперекачувальні станції РФ.