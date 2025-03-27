Планували 3 удари по Україні: під час атаки на "Енгельс" знищено 96 крилатих ракет, — Генштаб

Як зазначили у командуванні, удари також призвели до знищення значних запасів авіаційного пального, що негативно впливає на можливість РФ забезпечувати бойові дії.

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В результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Вони були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня 2025 року, розповіли в пресцентрі Генерального штабу України.

У відомстві додали, що ці втрати стали можливими також внаслідок вторинної детонації. Також удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість Росії забезпечувати бойові дії.

Удар по аеродрому "Енгельс": подробиці

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що дрони атакували місто Енгельс Саратовської області Росії. Там розташований військовий аеродром "Енгельс-2", з якого злітають стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по території України. Мешканців будинків поруч евакуювали.

Після атаки БПЛА в районі Енгельса чули велику кількість вибухів і вторинну детонацію боєприпасів. Російські чиновники зазначали, що ця атака була наймасштабнішою за час війни.

Пізніше джерела Фокуса в спецслужбах розповіли, що удари дронами по аеродрому "Енгельс" — це вдала робота Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Там додали, що це ключова база стратегічної авіації Росії, на якій дислокуються бомбардувальник Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також там є склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, що завдають ракетних ударів по Україні.

Після атаки в Енгельсі знесло половину бункерів із запасом ракет. Склади займали площу понад 18 га.

Розвідка Великої Британії назвала удари безпілотниками по російському аеродрому "Енгельс-2" в ніч на 20 березня найуспішнішою у 2025 році серед атак по цілях у РФ. Там зазначили, що після атаки росіяни займуться не плануванням ударів по Україні, а заповненням втрат дорогих ракет і бомб. Авіацію теж доведеться розосередити.