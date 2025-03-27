Планировали 3 удара по Украине: во время атаки на "Энгельс" уничтожено 96 крылатых ракет, — Генштаб

Как отметили в командовании, удары также привели к уничтожению значительных запасов авиационного топлива, что негативно влияет на возможность РФ обеспечивать боевые действия.

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В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации "Энгельс-2" 20 марта 2025 года враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. Они были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля 2025 года, рассказали в пресс-центре Генерального штаба Украины.

В ведомстве добавили, что эти потери стали возможными также вследствие вторичной детонации. Также удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность России обеспечивать боевые действия.

Удар по аэродрому "Энгельс": подробности

Напомним, 20 марта стало известно, что дроны атаковали город Энгельс Саратовской области России. Там расположен военный аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают стратегические бомбардировщики, наносящие удары по территории Украины. Жителей домов рядом эвакуировали.

После атаки БПЛА в районе Энгельса слышали большое количество взрывов и вторичную детонацию боеприпасов. Российские чиновники отмечали, что эта атака была самой масштабной за время войны.

Позже источники Фокуса в спецслужбах рассказали, что удары дронами по аэродрому "Энгельс" — это удачная работа Службы безопасности Украины и Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Там добавили, что это ключевая база стратегической авиации России, на которой дислоцируются бомбардировщик Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также там есть склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с этого аэродрома взлетают самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

После атаки в Энгельсе снесло половину бункеров с запасом ракет. Склады занимали площадь более 18 га.

Разведка Великобритании назвала удары беспилотниками по российскому аэродрому "Энгельс-2" в ночь на 20 марта самой успешной в 2025 году среди атак по целям в РФ. Там отметили, что после атаки россияне займутся не планированием ударов по Украине, а восполнением потерь дорогих ракет и бомб. Авиацию тоже придется рассредоточить.