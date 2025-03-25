Взрывы на аэродроме "Энгельс": разведка Британии назвала самый успешный удар ВСУ по РФ в 2025 году
После удачной атаки по аэродрому "Энгельс-2" оккупанты займутся не планированием ударов по Украине, а восполнением потерь дорогих ракет и бомб. Авиацию тоже придется рассредоточить, указывает военная разведка Великобритании.
Удары беспилотниками по российскому аэродрому "Энгельс-2" в ночь на 20 марта стала наиболее успешной в 2025 году среди атак по целям в РФ. Такую оценку представила военная разведка Великобритании.
Аэродром в Энгельсе находится на расстоянии 600 километров от границы с Украиной и часто используется для нанесения ударов стратегическими бомбардировщиками.
Российская армия наверняка хранила на этой базе целый ряд авиационных боеприпасов, применяемых в войне с Украиной. Понесенные значительные потери заставят врага изменить частоту проведения ударов с аэродрома в краткосрочной перспективе, подчеркнули аналитики.
Спутниковые фото Maxar свидетельствуют, что россияне потеряли боеприпасы, хранившиеся в бункерах и на складах рядом с аэродромом "Энгельс". После удара ВСУ часть складов исчезла и вместо них видны обломки, черные пятна и выгоревшие места.
ВС РФ теперь займутся проблемами защиты авиабазы "Энгельс-2" и восполнением взорвавшихся снарядов. С большой долей вероятности авиация также придется рассредоточить по ближайшим аэродромам.
"Это уже стало стандартной практикой в ответ на украинские удары вглубь России", — подчеркивается в разведсводке.
Российская система ПВО, по данным разведки, продолжает испытывать трудности в защите стратегических военных объектов, заключило Минобороны Британии.
Напомним, источники Фокуса подтверждали, что российские военные хранят на авиабазе "Энгельс-2" ФАБ, КАБ и крылатые ракеты.
Оккупанты также могли лишиться большого запаса ракет Х-101 и Х-55 в результате успешной атаки украинскими дронами.