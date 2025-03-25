Взрывы на аэродроме "Энгельс": разведка Британии назвала самый успешный удар ВСУ по РФ в 2025 году

После удачной атаки по аэродрому "Энгельс-2" оккупанты займутся не планированием ударов по Украине, а восполнением потерь дорогих ракет и бомб. Авиацию тоже придется рассредоточить, указывает военная разведка Великобритании.

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Удары беспилотниками по российскому аэродрому "Энгельс-2" в ночь на 20 марта стала наиболее успешной в 2025 году среди атак по целям в РФ. Такую оценку представила военная разведка Великобритании.

Аэродром в Энгельсе находится на расстоянии 600 километров от границы с Украиной и часто используется для нанесения ударов стратегическими бомбардировщиками.

Российская армия наверняка хранила на этой базе целый ряд авиационных боеприпасов, применяемых в войне с Украиной. Понесенные значительные потери заставят врага изменить частоту проведения ударов с аэродрома в краткосрочной перспективе, подчеркнули аналитики.

Спутниковые фото Maxar свидетельствуют, что россияне потеряли боеприпасы, хранившиеся в бункерах и на складах рядом с аэродромом "Энгельс". После удара ВСУ часть складов исчезла и вместо них видны обломки, черные пятна и выгоревшие места.

ВС РФ теперь займутся проблемами защиты авиабазы "Энгельс-2" и восполнением взорвавшихся снарядов. С большой долей вероятности авиация также придется рассредоточить по ближайшим аэродромам.

"Это уже стало стандартной практикой в ответ на украинские удары вглубь России", — подчеркивается в разведсводке.

Российская система ПВО, по данным разведки, продолжает испытывать трудности в защите стратегических военных объектов, заключило Минобороны Британии.

Напомним, источники Фокуса подтверждали, что российские военные хранят на авиабазе "Энгельс-2" ФАБ, КАБ и крылатые ракеты.

Оккупанты также могли лишиться большого запаса ракет Х-101 и Х-55 в результате успешной атаки украинскими дронами.