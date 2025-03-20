На аэродроме в Энгельсе бывает "невозобновляемый ресурс": эксперт оценил ночную атаку БПЛА

Неизвестные дроны атаковали российский аэродром. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский предположил, что именно могло оказаться под ударом на территории объекта.

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20 марта беспилотники атаковали город Энгельс в РФ. По данным СМИ, было попадание по складу вражеского военного аэродрома "Энгельс-2". Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский оценил вероятные последствия удара в комментарии "Еспресо".

По его словам, в отличие от стратегической, тактическую авиацию Россия до сих пор способна производить. "Энгельс-2" — единственный аэродром, где хранят большинство стратегических ракет, которыми обстреливают Украину. В частности, речь идет о ракетах класса Х-101 и Х-555. Кроме того, там оснащают самолеты для возвращения на авиабазу "Оленья", откуда те вылетают на боевые рубежи.

"Во-первых, это склады с вооружением, во-вторых, склады с горюче-смазочными материалами, поскольку на аэродроме есть достаточное количество резервуаров, обеспечивающих подачу топлива для российских стратегических самолетов", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно дождаться публикации спутниковых снимков, чтобы точно подтвердить пораженные цели.

Храпчинский добавил, что было бы неплохо лишить РФ нескольких самолетов стратегической авиации, ведь это — "невозобновляемый ресурс". Это также касается "птичек", которые могут базироваться на аэродроме "Дягилево", куда Украина способна добить ракетами "Нептун".

"Если говорить о стратегической авиации класса Ту-95, то это устаревшие самолеты, которые нет смысла восстанавливать. Есть также самолеты Ту-22М3 и Ту-160, и Россия не может строить эти самолеты, она может только их ремонтировать", — пояснил он.

Эксперт уточнил, что это связано с потерей или похищением части документации после распада СССР. Даже цех в Казани был полностью разрушен, и россиянам пришлось его "восстанавливать с нуля". Целью было иметь возможность хотя бы ремонтировать эти самолеты.

Напомним, ночью на 20 марта ВС РФ осуществили массированную атаку БПЛА по Кропивницкому. Россия нацелила дроны на жилые микрорайоны, в городе один за другим гремели взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о "самой массированной вражеской атаке" по городу. Разбиты частные и многоэтажные дома, беспилотники попали по улице Мира, среди раненых есть ребенок.