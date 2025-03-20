"Разбитые жилые дома": Кропивницкий пережил самую массированную атаку за годы войны (фото)

В результате российской атаки ранен ребенок. По словам местных властей, обошлось без жертв.

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В ночь на 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную российскую атаку за все время полномасштабного вторжения. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку. Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство — вражеские дроны попали по улице Мира", — написал Райкович.

Он уточнил, что в результате российской атаки обошлось без жертв, но есть раненые.

"Однако есть раненые, среди них ребенок. Врачи областной больницы и БСМП (врачи скорой медицинской помощи, — ред.) оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", — отметил Райкович.

В ГСЧС отметили, что в целом из-за ночной атаки по предварительной информации пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.

"Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции", — сообщили спасатели.

Андрей Райкович также обнародовал фото последствий обстрела Кропивницкого "шахедами".

Последствия атаки РФ на Кропивницкий

В городе обещают развернуть передвижной пункт несокрушимости.

"Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий", — подчеркнул Райкович.

Напомним, в ночь на 20 марта ВС РФ массированно атаковали дронами Кропивницкий, в результате чего весь город находился в огне. "Укрзалізниця" вынуждена была изменить движение поездов, а некоторые из них — отложить.

18 марта обломки дрона ВС РФ упали во дворе киевской школы.