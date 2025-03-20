"Розбиті житлові будинки": Кропивницький пережив наймасованішу атаку за роки війни (фото)

Внаслідок російської атаки поранена дитина. За словами місцевої влади, обійшлось без жертв.

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У ніч проти 20 березня Кропивницький пережив наймасованішу російську атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання — ворожі дрони вцілили по вулиці Миру", — написав Райкович.

Він уточнив, що внаслідок російської атаки обійшлось без жертв, але є поранені.

"Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД (лікарі швидкої медичної допомоги, — ред.) оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС", — зазначив Райкович.

В ДСНС зазначили, що загалом через нічну атаку за попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.

"Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції", — повідомили рятувальники.

Андрій Райкович також оприлюднив фото наслідків обстрілу Кропивницького "шахедами".

Наслідки атаки РФ на Кропивницький

У місті обіцяють розгорнути пересувний пункт незламності.

"Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків", — наголосив Райкович.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня ЗС РФ масовано атакували дронами Кропивницький, внаслідок чого все місто перебувало у вогні. "Укрзалізниця" змушена була змінити рух поїздів, а деякі з них — відкласти.

18 березня уламки дрона ЗС РФ впали у дворі київської школи.