На аеродромі в Енгельсі буває "невідновлюваний ресурс": експерт оцінив нічну атаку БПЛА

Невідомі дрони атакували російський аеродром. Авіаексперт Анатолій Храпчинський припустив, що саме могло опинитись під ударом на території об’єкта.

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20 березня безпілотники атакували місто Енгельс у РФ. За даними ЗМІ, було влучання по складу ворожого військового аеродрому "Енгельс-2". Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський оцінив ймовірні наслідки удару в коментарі "Еспресо".

З його слів, на відміну від стратегічної, тактичну авіацію Росія досі здатна виробляти. "Енгельс-2" — єдиний аеродром, де зберігають більшість стратегічних ракет, якими обстрілюють Україну. Зокрема, йдеться про ракети класу Х-101 і Х-555. Окрім того, там оснащують літаки для повернення до авіабази "Оленья", звідки ті вилітають на бойові рубежі.

"По-перше, це склади з озброєнням, по-друге, склади з паливно-мастильними матеріалами, оскільки на аеродромі є достатня кількість резервуарів, що забезпечують подачу палива для російських стратегічних літаків", — зауважив експерт.

Він підкреслив, що потрібно дочекатися публікації супутникових знімків, щоб точно підтвердити уражені цілі.

Храпчинський додав, що було б непогано позбавити РФ кількох літаків стратегічної авіації, адже це — "невідновлюваний ресурс". Це також стосується "пташок", які можуть базуватись на аеродромі "Дягілєво", куди Україна здатна добити ракетами "Нептун".

"Якщо говорити про стратегічну авіацію класу Ту-95, то це застарілі літаки, які немає сенсу відновлювати. Є також літаки Ту-22М3 і Ту-160, і Росія не може будувати ці літаки, вона може лише їх ремонтувати", — пояснив він.

Експерт уточнив, що це пов’язано з втратою або викраденням частини документації після розпаду СРСР. Навіть цех у Казані був повністю зруйнований, і росіянам довелося його "відновлювати з нуля". Метою було мати змогу хоча б ремонтувати ці літаки.

Нагадаємо, вночі на 20 березня ЗС РФ здійснили масовану атаку БПЛА по Кропивницькому. Росія націлила дрони на житлові мікрорайони, у місті один за одним гриміли вибухи.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про "наймасованішу ворожу атаку" по місту. Розбиті приватні й багатоповерхові будинки, безпілотники влучили по вулиці Миру, серед поранених є дитина.