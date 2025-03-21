В Энгельсе снесло половину бункеров с запасом ракет: спутниковые фото до и после

После налета украинских беспилотников на аэродром "Энгельс" снесло с лица земли половину складов оружия ВС РФ. Склады занимали площадь более 18 га.

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Вооруженные силы Российской Федерации потеряли боеприпасы, которые хранились в бункерах и на складах рядом с военным аэродромом "Энгельс" в Саратовской области. После атаки Сил обороны Украины на месте складов остались руины и выгоревшие места. О последствиях атаки на "Энгельс" свидетельствуют спутниковые фото Maxar, опубликованные OSINT-аналитиком с ником Джордж Баррос (George Barros) в соцсети X (Twitter).

George Barros показал спутниковые фото последствий воздушной атаки на аэродром "Энгельс". На одном фото — площадка до атаки 20 марта. Видим аккуратные ряды складов разного размера, окруженные защитными валами. На втором фото — площадка после атаки 20 марта. Видим, что часть складов исчезла: вместо них — куча обломков, черные пятна, выгоревшие места.

Атака на Энгельс — склады аэродрома РФ до 21 марта Фото: X / George Barros Атака на Энгельс — склады аэродрома РФ после 21 марта Фото: X / George Barros

OSINTер привел увеличенное фото территории складов. На нем заметно, что уничтожено около половины складов и вспомогательных зданий, в которых ВС РФ хранили боеприпасы и оружие, говорится в заметке.

Атака на Энгельс — как выглядят склады аэродрома РФ после 21 марта Фото: X / George Barros

Также автор конкретизировал, куда именно прилетели дроны или ракеты Сил обороны. На еще одном фото — взлетная полоса военного аэродрома "Энгельс-2", а на северо-востоке — огороженная территория с выгоревшими складами. В Telegram-канале аналитиков DeepState уточнили координаты точки попадания — 51.4865541499793, 46.2618613243103. На Google maps можно установить, что площадь, на которой россияне хранили оружие для ударов по Украине, — около 18 га.

Атака на Энгельс — как выглядит военный аэродром РФ после 21 марта Фото: X / George Barros

Атака на Энгельс — что произошло 20 марта

Отметим, в ночь на 20 марта россияне, которые живут неподалеку от аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, начали жаловаться на громкие звуки взрывов и пожара. Позже росСМИ сообщили, что произошел инцидент из-за вероятного воздушного удара Украины и поэтому жителей эвакуируют. На видео слышны звуки детонации, видны столбы дыма и огня. При этом Минобороны РФ заверило, что успешно отразило атаку почти 60 украинских дронов.

Между тем источники Фокуса сообщили, какими были цели средств поражения на российском аэродроме, расположенном в 600 км от Украины. В частности, Силы обороны пытались взорвать самолеты РФ Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также склады, на которых хранятся ракеты, управляемые авиационные бомбы, фугасные авиабомбы. Удар нанесли беспилотники СБУ и Сил спецопераций, рассказали собеседники журналистов.

Напоминаем, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что могли потерять ВС РФ в результате атаки на Энгельс и как это повлияет на российско-украинскую войну. Аналитики портала Defense Express описали разрушения после попадания по складам на военном аэродроме.